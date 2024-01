Aux États-Unis, les femmes se procurent des pilules abortives en prévision de nouvelles restrictions de droit à l’IVG

Selon une étude parue dans « JAMA Internal Medicine » les demandes de pilule abortives ont explosé depuis l’abrogation de la loi Roe v. Wade en mai 2022.

Le droit à l’avortement étant de plus en plus menacé aux États-Unis, les femmes prennent leurs précautions. Alors que les restrictions se multiplient dans plusieurs États, en prévision, de nombreuses femmes se fournissent en pilules abortives.

Une manière pour ces femmes de « garantir leur santé et leur choix personnels »

Selon une étude publiée mardi 2 janvier dans la revue JAMA Internal Medicine et relayée par le New York Times, « des dizaines de milliers de femmes qui ne sont pas enceintes commandent des pilules abortives au cas où elles en auraient besoin un jour ».

Ainsi, elle se fournissent en pilule via téléconsultations, en cas de potentielles grossesses non-désirées, et au cas où il y aurait plus de restrictions d’accès à l’interruption volontaire de grossesse dans leur État. Une manière pour elles de « garantir leur santé et leur choix personnels » selon l’étude.

Une pratique qui est en hausse depuis le mois de juin 2022, soit lorsque la Cour suprême a abrogé la loi Roe v. Wade, laissant ainsi à chaque État la possibilité d’interdire ou non aux femmes d’avoir recours à une IVG.

Puisque selon l’étude, avant mai 2022, l’Aid Access (organisation qui fournit des pilules abortives) recevait environ 6000 demandes de provisions, soit environ 25 par jour. « Depuis elle a reçu plus de 42 000 demandes, soit une moyenne de 118 par jour », a déclaré au New York Times l’une des co-autrices de l’étude, Dr Abigail Aiken.

