États-Unis : depuis l’abrogation de Roe v. Wade, le nombre de patientes explose dans les cliniques d’avortement encore ouvertes

Selon un rapport, un an après les restrictions au droit à l’IVG dans plusieurs États, la proportion de patientes traversant les frontières pour avorter dans les États voisins a explosé.

Depuis l’abrogation de la loi Roe v. Wade en juin 2022 aux États-Unis, les offensives réactionnaires contre le droit à l’avortement se multiplient dans plusieurs États américains. Par conséquent, dans ceux dont l’IVG est encore protégée par la loi, les cliniques ont observé une explosition de demandes, selon un rapport de l’Institut Guttmacher.

Dans l’Illinois, le nombre d’IVG sur des patientes qui vivent à l’extérieur de l’État a doublé

Comme par exemple dans l’Illinois, les cliniques ont doublé la proportion d’avortements pratiqués sur des patientes vivant à l’extérieur de l’État. En 2020, 21 % des patientes ayant bénéficié de soins d’avortement dans l’Illinois venaient de l’extérieur de l’État ; en 2023, ce chiffre grimpe à 42 %, rapporte l’étude relayée par The Guardian.

Dans Hope Clinic, située à proximité de la frontière entre l’Illinois et le Missouri, où l’avortement est interdit, la salle d’attente de la clinique a commencé à se remplir de patientes venues en voiture de pays comme le Tennessee et l’Arkansas, ou encore le Texas, rapportent nos confrères britanniques.

Des cliniques qui renforcent leur personnel pour accueillir plus de patientes

Tout comme Trust Women, clinique d’avortement de Wichita, au Kansas, est désormais la plus proche des patientes de Houston, au Texas. Le Kansas a alors connu une augmentation de 79 % des avortements en 2023, par rapport à 2020, la plupart étant pratiqués sur des patientes de l’extérieur de l’État, toujours selon le rapport Guttmacher.

À lire aussi : IVG : un an après l’abrogation de Roe vs. Wade, l’heure est au bilan

Selon le rapport, nombreuses sont les cliniques à proposer de plus en plus de rendez-vous chaque semaine, afin de suivre le rythme de l’augmentation du nombre de patientes hors de l’État. Trust Women a même triplé son personnel. Malgré tous leurs efforts, au vu de l’afflux des patientes, des centaines de femmes sont toujours refusées chaque semaine.

Une situation qui inquiète. Car à mesure que les cliniques ferment à travers tout le pays, plus les offensives pour réduire encore plus le droit à l’IVG aux États-Unis augmenteront, plus les patientes vont affluer dans un nombre restreint de cliniques, ce qui rendra la situation ingérable. Pour rappel, l’avortement est désormais presque entièrement interdit dans quatorzes États.