Boom des stérilisations chez les américaines, deux ans après la révocation de Roe v. Wade

Deux ans après la révocation de Roe v. Wade, qui garantissait depuis les années 70 le droit à l’avortement aux États-Unis, la stérilisation comme moyen contraceptif connaît un boom sans précédent. Et une fois de plus, ce sont les femmes qui s’y collent.

C’est une nouvelle conséquence des restrictions concernant l’accès à l’avortement aux États-Unis qui a été mise en lumière ce vendredi 12 avril par une étude publiée dans la revue scientifique JAMA. Alors qu’a été abrogé en juin 2022 l’arrêt Roe v. Wade, le nombre de stérilisations utilisées comme moyen de contraception dans le pays a connu une forte augmentation. Sans surprise, ce sont majoritairement les femmes qui portent une fois de plus cette charge contraceptive.

Un bond depuis Roe v. Wade

Le taux de stérilisation augmente depuis plusieurs années sur le sol américain. Peu de temps avant que soit révoquée la protection constitutionnelle de l’IVG, on comptait en moyenne 2,8 procédures pour 100 000 femmes par mois et une pour 100 000 hommes. Post-Roe v. Wade, les chiffres n’ont plus rien à voir : chez les 18-30 ans, on dénombre désormais 58 procédures de stérilisation pour 100 000 femmes chaque mois et 27 pour 100 000 hommes.

Passé le choc initial du revirement de jurisprudence, le nombre de vasectomies chez les hommes s’est toutefois tassé, jusqu’à revenir aux tendances antérieures, notent les chercheurs. À l’inverse, le taux de ligatures des trompes chez les femmes a continué à augmenter plus rapidement qu’avant la décision de la Cour suprême.

Le poids de la charge contraceptive revient encore aux femmes

Cette différence notable « reflète probablement le fait que les jeunes femmes portent largement la responsabilité d’empêcher les grossesses, estime la principale autrice de l’étude, Jacqueline Ellison, de l’université de Pittsburgh, dans un communiqué consulté par l’AFP. Et elles subissent de manière disproportionnée les conséquences sanitaires, sociales et économiques des interdictions de l’avortement. »

Pourtant, les procédures de stérilisation sont bien plus complexes chez les femmes, et deux à six fois plus coûteuses que pour les hommes, ajoutent les auteurs de l’étude. De plus, inverser une stérilisation féminine implique d’entreprendre une chirurgie complexe et invasive, ce qui est beaucoup moins le cas pour les hommes.

