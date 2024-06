La recette ultra facile des crab cakes, comme aux États-Unis

Originaires de Baltimore, dans le Maryland, ces bouchées à la chair de crabe sont aussi simples à réaliser que délicieuses à déguster, en apéro ou en entrée. En voici la recette (testée et approuvée).

Quand on est une daronne pressée/crevée comme moi, ce n’est pas toujours facile de renouveler les recettes que l’on prépare à la maison. Récemment, parce que j’étais désespérée à l’idée de réaliser pour la millième fois ma quiche épinards et feta ou le fameux mac and cheese de la flemme, je me suis dit que j’allais essayer quelque chose de nouveau.

Et puis, je me suis souvenue de crab cakes que j’avais un jour mangé dans un bouiboui sur le bord de la route en Californie du Nord. C’était le premier gros voyage que je faisais dans ma vie, j’avais 25 ans, je n’avais pas d’enfant, et je me souviens encore du feu d’artifice gustatif que ça avait été quand j’avais croqué dans ce crab cake au bord de la Highway 1. J’ai décidé d’en refaire et franchement, c’était presque aussi bon (même si j’avais vu sur mes gosses qui se chamaillaient et pas sur le Pacifique, on peut pas tout avoir).

Les ingrédients des crab cakes (pour 4 personnes)

460 g de chair de crabe en conserve

1 œuf

1 cuillère à soupe de moutarde

6 cuillères à soupe de mayonnaise

180 g de chapelure ou de panko

2 cuillères à soupe de ciboulette hachée

2 cuillères à soupe de jus de citron vert

Quelques gouttes de Tabasco

De l’huile de tournesol pour la cuisson

Sel, poivre

La recette des crab cakes

Dans un saladier, mélangez la chair de crabe, l’œuf, la moutarde, la mayonnaise, la ciboulette hachée, le jus de citron. Salez et poivrez selon vos goûts, ajoutez quelques gouttes de sauce Tabasco pour relever.

Formez des petites boules d’environ 5 cm de large et placez-les au frais pendant 1 heure.

Une fois les boulettes de crabe refroidies, écrasez-les légèrement sur le dessus pour former des palets, et roulez-les dans la panure ou le panko.

Dans une poêle bien chaude, faites revenir les crab cakes dans l’huile de tournesol. Laissez-les dorer de chaque côté.

Servez-les avec une mayonnaise maison ou une sauce tartare. Ces crab cakes sont délicieux en entrée ou en plat principal, mais peuvent aussi être servis à l’apéritif.

Bon appétit !

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos podcasts. Toutes nos séries, à écouter d’urgence ici.