La recette facile (et authentique) du Mac and cheese, pour les soirs de flemme

Vous n’avez pas envie de cuisiner mais vous avez super faim ? On a la solution : un plat de Mac and cheese comme aux US, prêt en 30 minutes chrono.

Typique des États-Unis, le Mac and cheese (en français : les macaronis au fromage) est un peu le plat comfort food par excellence, de ceux qui nous font retomber en enfance et nous donnent envie de nous pelotonner sur le canapé devant une série.

Adorée des enfants comme de leurs parents, cette recette est parfaite pour les soirs de flemme extrême. Des pâtes et du fromage à foison, à déguster après moins d’une demi-heure de préparation et de cuisson, que demander de plus ?

Les ingrédients du Mac and cheese (pour 4 personnes)

250 g de macaronis (ou à défaut, de coquillettes) cuits, al dente

225 g de cheddar râpé (ou un autre fromage, selon vos goûts)

30 g de beurre doux

30 g de farine de blé

60 ml de lait

Noix de muscade râpée

Sel, poivre

La recette du Mac and cheese

Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6) et beurrez un plat à gratin.

Dans une casserole, faites fondre le beurre à feu doux, ajoutez la farine sans cesser de remuer.

Versez peu à peu le lait tout en remuant pour que le mélange épaississe et devienne homogène.

Ajoutez environ la moitié du cheddar râpé, une pincée de muscade, salez et poivrez.

Une fois l’appareil bien homogène, mélangez-le aux macaronis cuits. Versez dans un plat à gratin.

Parsemez le reste du cheddar sur le dessus et enfournez 20 minutes, jusqu’à ce que le fromage soit bien gratiné.

Servez chaud, avec (pour un peu de légèreté) une salade verte.

Bon appétit !

