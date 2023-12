La recette facile et décadente du potimarron farci au camembert rôti, pour les soirs de flemme

Un potimarron, un camembert, quelques échalotes, un peu de miel, de piment, si possible des herbes fraîches, et c’est tout ce dont vous aurez besoin pour réussir cette recette hyper simple, généreuse, et réconfortante, signée par le chef Simon Auscher.

Sur Instagram, l’ancien chef privé de Demi Moore, Simon Auscher distille ses délicieuses recettes riches en légumes. Celui qui vient de publier son livre de cuisine Twist, aux éditions Hachette, a récemment partagé comment réussir un potimarron rôti au camembert et miel épicé, et c’est déconcertant de facilité. Pour les soirs de flemme, pour changer de la fondue, de la raclette, du Mont d’Or rôti, ou de la tartiflette, pour petit·es et grand·es, pour se régaler tout simplement, vous aurez besoin de peu d’ingrédients, d’un four, et d’une petite heure devant vous.

Les ingrédients pour faire un potimarron rôti au camembert et miel épicé

1 potimarron (assez grand pour qu’y tienne un camembert entier)

3 échalotes

1 cuiller à soupe de miel

1 pincée de piment

1 pincée de brins de romarin (facultatif)

1 camembert

1 pincée de piment doux (ou un trait de sauce sriracha)

1 filet d’huile d’olive

Un peu de ciboulette à ciseler en déco

La recette du potimarron farci au camembert rôti et son miel épicé

Comme l’explique le charmant chef français Simon Auscher dans sa vidéo Instagram, il suffit de couper le couvercle pour vider le potimarron de ses pépins. On y ajoute les 3 échalotes grossièrement coupées, une pincée de sel et un filet d’huile d’olive, avant d’enfourner 40 minutes à 180°C.

Pendant que le potimarron rôtit, on peut mélanger une cuiller à soupe de miel avec une pincée de piment, une pincée de sel, et quelques brins de romarin. On quadrille ensuite le dessus de son camembert pour mieux le badigeonner du miel épicé.

Une fois le potimarron cuit 40 minutes, on peut le sortir du four, le vider des échalotes pour en sécher l’intérieur, avant d’y remettre les échalotes et de les surmonter du fromage emmiellé.

On peut rechapeauter la cucurbitacée et ré-enfourner pour 30 minutes, avant de terminer par 5 minutes de grill, suggère le chef. Mais personnellement, je ré-enfourne à peine 15 minutes, sans chapeau, juste le temps que le camembert fonde et caramélise. Car en laissant plus longtemps, je me suis déjà fait avoir par mon potimarron qui se décomposait en purée, devenant incapable de contenir toute cette décadence de fromage. C’est d’ailleurs pour quoi je vous conseille d’enfourner dès le départ votre potimarron dans un plat à gratin au cas où il dégoulinerait. Ça vous évitera que votre courge ne suinte sur le fond de votre four si vous l’avez mis sur une grille, ou que le fromage n’encrasse votre lèchefrite (been there, done that…).

Une fois le camembert bien caramélisé, c’est le moment de servir en ciselant un peu de ciboulette sur le dessus pour apporter un peu de fraicheur au milieu de toute cette débauche. On peut y tremper du pain façon fondue et/ou couper en 4 pour servir 4 personnes gourmandes. Bon appétit !

