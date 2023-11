La recette de la flemme : des poireaux au reblochon, ultra-faciles, réconfortants et décadents

Si vous êtes fans de tartiflette ou même si vous avez tendance à trouver ce plat trop lourd, cette variante simple, qui nécessite encore moins d’ingrédients et de réflexion, pourrait bien vous séduire.

Avec l’automne et l’hiver, les températures qui baissent, vous avez peut-être envie de plein plus chaleureux et réconfortants. Alors, certes, se nourrir uniquement de raclette et de tartiflette peut être tentant, mais ça peut tout aussi bien rapidement devenir écœurant. Pour alléger tout ça, rien de tel que de remplacer les pommes de terre par des légumes verts de saison. Parmi eux, le poireau sait tirer son épingle du jeu grâce à sa saveur pouvant rappeler l’ail et l’oignon. On en trouve en abondance d’octobre à mars, ce qui en fait le moment idéal pour cette recette de la flemme qui nécessite peu d’ingrédients, et encore moins de réflexion.

Les ingrédients pour cuisiner des poireaux au reblochon

1 grosse botte de poireaux (environ 1 kg)

1 reblochon (environ 500 g)

C’est tout pour un plat principal capable de nourrir 4 personnes gourmandes. Du moins, c’est l’essentiel. Mais voici quelques bonus pour amener ce plat au next level :

2-3 gousses d’ail (facultatives)

1 fond de verre de vin blanc (facultatif)

Une pincée de muscade (facultative)

La recette des poireaux au reblochon pour les soirs de flemme

Le plus dur dans cette recette consiste à laver et couper les poireaux.

Pour la cuisson, il existe 3 options.

Les personnes les plus patientes qui aiment leurs poireaux bien fondants peuvent d’abord les cuire en tronçons à la poêle à feu doux-moyen durant 25 minutes. À mi-cuisson, vous pouvez rajouter les gousses d’ail et le fond de verre de fin blanc facultatifs. Une fois que la cuisson vous convient, vous pouvez glisser votre préparation dans un plat à gratin, et y couper votre reblochon (coupé en tranche fine, ou croûte vers le haut si vous le coupez dans l’épaisseur), pour passer 5 minutes au four position grill. Et basta.

Les personnes qui n’ont pas de four, mais quand même très bon goût peuvent suivre la première méthode, et juste rajouter le reblochon à fondre dans la poêle. Et ce, toujours en tranches fines ou croûte vers le haut, pour que le fromage puisse bien fondre et se répandre dans toute la préparation avec décadence et délice. On n’aura pas le résultat gratiné, mais ce sera tout de même exquis.

Les personnes les plus occupées mais quand même équipées peuvent se contenter de couper dans la longueur les poireaux (après en avoir ôté les extrémités bien sûr), les aligner dans un plat à gratin, et recouvrir de reblochon (toujours en tranches fines ou croûte vers le haut, pour que le fromage puisse bien fondre et se répandre dans toute la préparation avec décadence et délice). À cuire 1h à 180°C pour un résultat plus ferme que si on avait fait une pré-cuisson à la poêle, mais parfois on n’a pas le temps de niaiser.

Si vous râpez un peu de muscade juste avant de servir pour un supplément d’âme, on ne répondra plus de rien. Les fans de protéines peuvent rajouter du tofu fumé (ou des lardons, mais aviez-vous vraiment besoin qu’on l’écrive pour y penser ?), même si le reblochon en contient déjà une bonne couche. À déguster accompagné d’une salade verte pour se donner bonne conscience et d’une bienfaisante tisane au thym. Bon appétit !

