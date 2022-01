Pas d’inspi pour le veganuary ? Voici un délicieux risotto 100% vegan

Que vous ayez décidé de relever le challenge du veganuary ou que vous ayez simplement envie d’un plat aux petits oignons, ce risotto simple, efficace et garanti sans produits animaliers devrait faire effet !

Certes, les jours se rallongent et le temps est d’une douceur presque terrifiante pour un mois de janvier. Il n’empêche que c’est l’hiver et que parfois, un bon plat chaud et réconfortant suffit à nous remonter le moral en attendant les beaux jours. Quoi de mieux pour cela qu’un risotto vétégalien ?

Ingrédients du risotto aux légumes et aux champignons shiitake

2 verres de riz rond

Un peu d’huile d’olive

1 poireau

1 oignon jaune

1/4 de courge butternut

4 champignons shiitake séchés

2 cuillères à soupe de purée d’amandes blanches

Assaisonnements à votre convenance (sel, poivre, muscade, coriandre moulue…)

Champignons shiitake frais, Universal Eye / Unsplash

Recette du risotto aux champignons shiitake

Épluchez et coupez votre butternut en cubes, et réservez-le

Coupez votre poireau et votre oignon en lamelles. Faites revenir les deux légumes dans une grande poêle à bords hauts ou une sauteuse à feu moyen, avec un filet d’huile d’olive

Quand les oignons deviennent translucides, versez votre riz dans la poêle, et ajoutez-y quatre verres d’eau (le même que celui qui vous a aidé à doser votre riz !). Baissez l’intensité de votre cuisson, et passez à feu doux. Remuez régulièrement.

Ajoutez les champignons déshydratés tels quels et les cubes de courge butternut.

Au bout d’une grosse dizaine de minutes de cuisson, vos champignons devraient être réhydratés. Sortez les de votre plat, ôtez le pied du shiitake et coupez le chapeau en lamelles.

Réintégrez les champignons à votre risotto, et remuez régulièrement pour une bonne absorption du liquide.

Dans un demi verre d’eau, délayez vos deux cuillères à soupe de purée d’amandes. Incorporez-le au risotto en mélangeant.

Ajoutez les épices et assaisonnements que vous souhaitez : sel, poivre mais aussi pincée de muscade et/ou de coriandre moulue.

Un plat végan qui vous réchauffera les soirs de fraîcheur et dont les apports nutritionnels sont plutôt bien optimisés ! Bon appétit.

À lire aussi : Notre recette de bouillon magique pour vous sauver après les excès du réveillon