Notre recette de bouillon magique pour vous sauver après les excès du réveillon

Le plus désagréable avec les fêtes, c’est souvent l’après. Gueule de bois, ventre barbouillé, ou petite déprime post-retrouvailles en famille ? Ce bouillon devrait vous réchauffer l’estomac et le cœur.

Tous les ans, c’est la même chose. J’aborde le mois de décembre fatiguée, en me promettant de m’y prendre à l’avance pour les cadeaux et d’y aller mollo sur les repas, les fêtes, et toutes les choses qui font que mon estomac me fait souffrir à partir du 28 du mois. Vous vous en doutez, je n’y arrive jamais et je finis en boule avec un mélange de gueule de bois, de fatigue et de moral dans les chaussettes.

Pour me réhydrater et me remettre de bonne humeur, cette recette de bouillon fonctionne à chaque fois !

Ingrédients du bouillon de légumes spécial lendemain de fête (2 personnes)

2 carottes

2 poireaux

2 oignons

1 gousse d’ail

1/2 céleri rave

Sel, poivre

Herbes aromatiques de votre choix (persil, thym, laurier…)

Quelques clous de girofle

Recette du bouillon de légumes

Lavez et coupez les légumes en morceaux Faites chauffer de l’huile dans une casserole, et faire revenir les oignons Ajoutez les carottes et l’ail Ajoutez les poireaux et le céleri, salez et poivrez le tout à votre convenance Quand les oignons sont dorés et que le mélange est revenu, couvrir de 2 litres d’eau Portez à ébullition, puis réduisez le feu et laissez le tout cuire pendant 45 minutes environ Ajoutez les clous de girofle et les herbes que vous souhaitez, puis laissez infuser une dizaine de minutes Retirez les légumes (vous pouvez les mixer pour en faire une soupe !)

Et hop, votre bouillon est prêt ! Vous pouvez le boire tel quel, ou y faire cuire des vermicelles, des nouilles, des pâtes alphabet… ou tout ce qui vous ferait plaisir.

Et bonne gueule de bois !

Crédit photo : Bluebird Provision / Unsplash