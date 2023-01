Pas d’inspi en cuisine ? Testez ce flan aux poireaux et à la noix de coco !

Vous commencez à vous lasser des légumes de saison, et vous avez envie d’une recette végétarienne qui mette un peu de renouveau sur vos papilles ? Cette recette de flan aux poireaux, à la noix de coco et au curcuma va vous surprendre.

Le mois de janvier a bien des mérites, mais pas celui des légumes de saison les plus sympas. Entre les topinambours, les radis noirs et ses 50 nuances de choux (qu’on aime tous, mais qui réclament quand même un peu plus de travail qu’une tomate à couper), autant vous dire que le manque d’inspiration en cuisine se fait régulièrement ressentir.

Pas de panique cependant, avec un peu d’inventivité et le contenu de vos placards, vous avez sûrement de quoi changer un peu des veloutés de courges. Avec, par exemple, un flan aux poireaux, à la noix de coco et au curcuma ! Pour cela, il vous faudra un blender et un four.

Ingrédient du flan aux poireaux, à la noix de coco et au curcuma

2 poireaux

4 oeufs

25 cl de crème d’avoine ou de soja liquide

4 cuillères à soupe de noix de coco râpée

du curcuma à discrétion

sel, poivre

quelques graines de courges grillées pour la déco !

Recette du flan aux poireaux, à la noix de coco et au curcuma

Coupez vos poireaux en rondelles, et ne gardez que le blanc (le vert peut servir à une fondue ou une soupe). Réservez ;

faites préchauffer votre four à 180° (ou thermostat 6) ;

versez vos poireaux, puis les œufs, le curcuma, la crème liquide et la noix de coco râpée dans votre blender. Salez et poivrez à votre convenance, et mixez jusqu’à obtention d’une pâte lisse ;

versez le tout dans des ramequins individuels et enfournez les ;

laissez cuire le tout une trentaine de minutes. Selon votre four et la taille de vos flans, le temps de cuisson peut varier, je vous recommande donc de surveiller ! Ils sont cuits quand ils sont bien gonflés, et prennent une couleur dorée.

Servez avec quelques graines de citrouille sur le dessus

Vous pouvez servir les flans en entrée avant un plat plus copieux, ou bien accompagnés d’une soupe, d’une poêlée de légumes, de riz… Bref, avec tout ce qui vous fera plaisir !

Crédit photo : Yaroslav Shuraev / Pexels