Vous avez du mal à vous déconnecter après le travail ? Testez la méthode du scent scaping !

Avec la généralisation relative du télétravail, de nombreuses personnes ont du mal à se déconnecter après une journée de travail. Mais une tendance qui fait fureur sur TikTok semble avoir trouvé la parade en exploitant un sens directement relié à nos émotions : l’odorât.

Depuis quelques années, la maison devient aussi bien un lieu de repos que de travail pour tous ceux qui ont adopté le télétravail de façon hebdomadaire. Le problème, c’est que la limite entre vie privée et vie professionnelle commence doucement mais sûrement à devenir poreuse, ce qui n’est pas du goût de tous. Pour faire en sorte de faire la part des choses, une solution semble émerger des réseaux sociaux et plus particulièrement de TikTok, ce lieu où l’inventivité n’a pas de limite. Elle repose sur l’attribution d’une odeur à chaque pièce. On vous explique.

Le scent scaping ou la délimitation de chaque espace de vie grâce aux odeurs

L’odorat se distingue des autres sens car il envoie directement les informations à notre système limbique, qu’on appelle également le cerveau émotionnel. Un espace où se trouve le centre de nos émotions mais aussi de nos souvenirs.

Puisque notre appartement est devenu un lieu multi-fonctionnel, où détente et tâches professionnelles se mêlent aux tâches ménagères, il est important de délimiter chaque espace correctement. Comment ? En attribuant une odeur spécifique aux pièces majeures notre espace de vie afin de créer une frontière entre vie pro et vie perso. Voilà sur quoi le concept du scent scaping repose.

L’endroit dédié au travail pourrait par exemple sentir le citron, ce dernier étant réputé pour améliorer la concentration. Le lieu de vie, quant à lui, pourrait davantage sentir la lavande, les agrumes, le laurier, la rose, la camomille ou encore la verveine, des odeurs réputées pour être apaisantes. Mais il est également possible d’attribuer une odeur spécifique à la chambre, la cuisine ou encore à la salle de bain.

Mieux vaut éviter l’encens

D’après des informations partagées sur le site Belge de la Fondation Contre Le Cancer, utiliser des encens ne serait pas recommandé. Si leur parfum est très agréable et parvient à couvrir de nombreuses variétés d’odeurs, leur combustion diffuseraient de grandes quantités de composés organiques volatils (COV) et de benzène.

On peut lire : « Selon les normes établies, un air de bonne qualité ne peut normalement contenir que 200µg/m³ de COV. Test-Achats a mesuré les émissions pour les cônes d’encens : elles vont de 341 µg/m³… à 6 740 µg/m³ ! Quand au benzène, un seul cône peut en émettre 8 fois plus qu’une cigarette allumée. »

Nous voilà prévenus.

