Si vous êtes bordélique, la règle de la minute va vous aider à maintenir un intérieur rangé

Si vous vous sentez souvent submergé·e, que vous avez du mal à ranger petit à petit les différents objets de votre maison et que vous souhaitez que ça change, la règle de la minute est faite pour vous.

Quand certain·es trouvent le rangement particulièrement utile pour décompresser ou se vider la tête, d’autres s’y attellent seulement par obligation. Que ce soit pour faire la poussière, laver ses draps, récurer le bac à douche ou encore ramasser les vêtements qui voyagent constamment entre le lit et la chaise de bureau… C’est souvent un moment de torture qui devient encore plus difficile à vivre quand le désordre s’accumule au fil des jours qui passent. Pour éviter de se retrouver à ce point de non-retour, la méthode Kaizen, également appelée la règle de la minute, suggère que chaque tâche soit effectuée au temps T si cette dernière peut être complétée en 60 secondes.

De nombreuses tâches ne prennent pas plus de 60 secondes

Si on a tendance à se laisser dépasser par le nombre de tâches qu’il y a effectuer, c’est souvent parce que ces dernières sont remises à plus tard par toutes les personnes vivant dans le foyer, ce qui crée de l’accumulation… Sans compter une charge mentale décuplée due au sentiment désagréable d’avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais en réalité, la plupart de ces différentes obligations peuvent être réalisées en une minute ou moins.

Faire son lit, enlever une tache de café sur son bureau, retirer les cheveux de sa brosse, plier les quelques vêtements qui trônent sur la chaise de bureau, faire une machine… Voilà quelques corvées qui n’ont pas besoin de prendre des heures pour être complétées. Et cette liste est non exhaustive ! On ne s’en aperçoit pas, mais de nombreuses micro-tâches peuvent être réalisées plus rapidement qu’on ne le croit, alors pourquoi les laisser traîner ?

Une habitude quotidienne qui fait gagner un temps fou

Qu’on vive seule, en couple ou en colocation, cette règle de la minute s’applique à tous et toutes – même à votre conjoint·e qui n’a jamais le temps de laver son mug de café ou de mettre ses chaussettes au sale. L’avantage, c’est qu’en prenant cette bonne habitude quotidienne, on réduit drastiquement le nombre de choses à faire pendant le week-end, ce qui laisse plus de temps pour d’autres activités plus trépidantes ou pour simplement se reposer. Car si toutes les tâches qui ne prennent qu’une minute sont effectuées au temps T, les corvées plus importantes peuvent être accomplies en un temps plus limité, ce qui participe, avec le partage de ces tâches bien évidemment, en limiter la charge mentale. Et ça, ça n’a pas de prix.

