Il existe une grande différence entre soutenir son enfant et être un parent « pushy » ou insistant qui impose ses propres ambitions. On fait le point.

Parent hélicoptère, parent amande, parent colibri… il existe limite autant de styles de parentalités que de parents. On aime pas trop les étiquettes chez Madmoizelle, mais force est de constater qu’on peut se reconnaître dans certaines caractéristiques attribuées à ces parents. J’ai récemment découvert les « parents pushy », ou parents insistants, ce n’est pas un concept nouveau, mais il m’a interpellée.

Il est normal de vouloir que nos enfants réussissent et la plupart des parents font de grands efforts pour atteindre cet objectif. Mais à quel moment dépasse-t-on les limites ? Et passe-t-on d’un parent soutenant à un parent insistant ? « Les parents insistants ont souvent de bonnes intentions, et croient sincèrement que leurs efforts bénéficieront à la réussite future de leur enfant », explique le Dr Kalanit Ben-Ari, thérapeute familiale, interrogé par The Independant. Problème si cette implication prend des proportions trop importantes, cela peut affecter affecter la confiance en soi de l’enfant. Car celui-ci n’a plus d’espace pour pouvoir s’exprimer, seule compte l’atteinte des objectifs déterminés par les parents.

Parents « pushy » : quels sont les signes à surveiller ?

Vous n’écoutez pas ce que veut votre enfant

Vous passez plus de temps à parler à votre enfant qu’à l’écouter.

Vous (vous) et lui fixez des objectifs irréalistes

Vous inscrivez votre enfant à un cours de football, persuadé qu’il peut devenir footballeur professionnel, même si vous savez qu’il n’est pas bon en football.

Vous l'inscrivez à de nombreux concours et auditions

Vous êtes très critique à son égard

Votre enfant est anxieux et émotif

La pression mise par les parents peut mettre les enfants en difficulté.

Vous êtes bouleversé par l'échec de votre enfant, limite vous voudriez que les autres échouent aussi

Les parents insistants peuvent avoir une perception déformée de ce qu’est réellement l’échec.

Vous vivez vos propres rêves à travers votre enfant

