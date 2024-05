La météo de ce moi de mai vous déprime ? Vous êtes peut-être « météo sensibles »

Alors que ce printemps 2024 est l’un des moins ensoleillés de ces dernières années, cette grisaille porte un coup au moral.

Ce mois de mai pluvieux vous déprime ? Vous êtes surement « météo sensibles » soit particulièrement sensibles à la météo, autant sur le plan physique que psychique.

Et pour cause, ce printemps 2024 a été (très) peu ensoleillé en France, avec seulement 452 heures de soleil en moyenne nationale, contre environ de 508 heures en temps normal, souligne le site spécialisé La Chaîne Météo.

Le soleil, comme une hormone du bonheur

Ainsi, la déprime devrait encore s’installer quelques jours. Or, la lumière naturelle est primordiale pour garder le moral. « Elle permet de sécréter des neurotransmetteurs, comme la sérotonine, la fameuse hormone du bonheur », explique à nos confrères de BFMTV.com la psychologue clinicienne Johanna Rozenblum. « La vitamine D, qui permet de réguler l’humeur, est aussi favorisée par l’exposition au soleil » poursuit la spécialiste.

Ainsi, grâce au soleil, les individus font le plein de mélatonine, hormone qui est déchargée à la fin de la journée pour favoriser l’endormissement. « Si on ne voit pas assez la lumière, on ne sécrète pas assez de mélatonine et notre cycle circadien est perturbé. Résultat, on dort mal, on est fatigué et on n’a pas le moral », continue Johanna Rozenblum.

À l’approche du mois de juin, la déprime liée au mauvais temps s’explique également par une attente non satisfaite. « Il y a un côté déceptif. On est nombreux à mal supporter la fin de l’hiver et on met beaucoup d’espoir sur ces beaux jours qui reviennent. C’est comme une récompense qu’on ne voit pas venir », observe Johanna Rozenblum.

Pour y remédier, la psychologue recommander de s’exposer au maximum à la lumière naturelle, même les jours où ils ne fait pas beau, et maintenir une activité physique.

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.