Trois conseils pour avoir la confiance en soi d’une super-héroïne

J’ai demandé à la rédaction du magazine de me donner des conseils pour augmenter la confiance en soi, à réutiliser pour devenir la super-héroïne de son quotidien.

Essayer de visualiser différentes super-héroïnes, vous avez le choix puisque l’univers Marvel en regorge. Cependant, elles possèdent toutes un même point commun : lorsque les super-héroïnes sont dans la peau de leur alter-ego surhumain, leur confiance en elle et leur présence augmentent proportionnellement à leur musculature.

Alors certes, pouvoir soulever un bus d’une seule main, ou lancer une voiture n’est pas à la portée de tout le monde. Toutefois, est-il vraiment nécessaire d’avoir des superpouvoirs pour relever les défis du quotidien ? La réponse est non ! Et puis n’est pas She-Hulk qui veut…

Crédit : ©2022 MARVEL. Tous droits réservés.

Ce personnage est la dernière née des studios Marvel pour Disney+. Son véritable nom est Jennifer Walters, et il s’agit de la cousine de Bruce Banners alias Hulk. D’ailleurs, celui-ci va l’aider à accepter sa transformation récente en cette créature à la peau verte et à la musculature impressionnante. Petit à petit, cette nouvelle apparence va vite devenir une force, un peu comme une meilleure version d’elle-même : plus badass et surtout avec plus d’assurance. Cela force l’admiration, voire l’inspiration…

Alors sans plus attendre, voici les tips de la rédaction pour révéler la super-héroïne en vous.

Traitez-vous comme vous traitez votre BFF

C’est une recommandation qui est assez révélatrice de la bienveillance que vous vous accordez. D’ailleurs, cela se vérifie en trois points assez simples auxquels vous allez porter attention. En premier lieu, appliquez à votre vie les conseils que vous prodiguez à votre meilleure amie. Si vous les donnez à l’une des personnes les plus importantes pour vous, c’est que vous savez au fond de vous qu’ils vous seront bénéfiques. Plus vous serez en accord avec vous, plus vous vous ferez confiance.

Dans un deuxième temps, la disponibilité que vous accordez à votre ami.e doit être la même pour vous. Pensez à prendre du temps pour vous, faire des activités que vous aimez, passer du temps seule, prendre le temps de lire, pratiquer un sport… En résumé, faire des choses qui vous font du bien, qui vous permettent de vous sentir mieux et plus sereine. N’ayez pas peur d’être un peu égoïste, car prendre conscience de ses améliorations, progressions et réussite, vous donnera le sentiment d’être plus forte.

En troisième, entourez-vous de personnes qui vous veulent du bien ! Cela paraît évident, mais parfois l’amour ou l’amitié peut rendre aveugle et les comportements toxiques peuvent passer inaperçus. Qu’on se le dise, vous ne laisseriez sûrement pas votre bff traîner avec n’importe qui, alors traitez-vous avec le même respect, et passez du temps avec des gens qui vous poussent vers le haut !

Crédits : Photo de Ron Lach /pexels

Arrêtez les comparaisons

J’en ai bien conscience, celui-ci est assez difficile à mettre en œuvre, surtout que les filles sont élevées depuis le plus jeune âge à être en compétition entre-elles… Mais de petits gestes peuvent vous y aider, par exemple réduire son temps passé sur les réseaux sociaux, et bien garder en tête que ce que vous y voyez est souvent des mises en scène.

Je ne le dirai jamais assez, mais inspirez-vous des super-héroïnes à l’image de She-Hulk. Au lieu de vous voir comme un poisson quelconque au milieu de l’océan qui doit forcément tirer son épingle du jeu, essayer de faire de vos atouts et qualités une force (évidemment que vous en avez).

Partez du principe que vous êtes uniques à votre manière, ce qui est une réalité, et que vous ne ressemblez à personne. Ne pas s’identifier à la masse ne fait pas de vous quelqu’un de marginale, cela fait de vous quelqu’un d’irremplaçable.

Modifiez votre posture

Jusque-là, Jennifer Walters était avocate dans un grand cabinet, et du jour au lendemain la voilà frappée par la génétique familiale, et condamnée à se transformer. Mais contrairement à son cousin, elle tire très vite avantage de la situation et arrive rapidement à contrôler sa métamorphose. Certes, elle a la peau verte, mais elle a des muscles dessinés sans avoir eu besoin de souffrir durant de longues séances de sport. Il faut toujours voir le verre à moitié plein.

Vous vous dites qu’assumer une peau verte ne doit pas être évident tous les jours, mais malgré les jugements, She-Hulk garde la tête haute et avance. Alors ça a l’air tout bête, mais la posture que vous adoptez en société peut changer le rapport que vous entretenez avec autrui.

Tout cela peut se faire de manière très inconsciente pour vous comme pour vos interlocuteurs, mais quelqu’un qui se tient droit, à l’air plus confiant, attire davantage les regards. Parfois la confiance en soi est une vaste supercherie, vous pouvez avoir l’impression d’être face à quelqu’un qui vous jette au visage son assurance alors qu’il n’en est rien… Cette personne se tient seulement d’une certaine manière.

Le dos droit, la poitrine en avant et la tête haute vous permettront de voir le regard de l’autre changer sur vous, ce qui vous mettra plutôt à l’aise en société.

Crédits : Matthias Cooper/Pexels

Ces conseils peuvent s’appliquer à n’importe qui et n’importe quand, soyez en sûre. Même les super-héroïnes ne naissent pas avec une estime d’elle-même qui crève le plafond, cela s’acquiert au fil du temps. Le secret des super-héroïnes, c’est leur attitude. Comme le dit l’expression, de temps en temps, n’hésitez pas à faire semblant jusqu’à ce que vous le fassiez réellement.

Pour prendre des leçons de confiance en soi de la part d’une super-héroïne, vous pouvez toujours regarder la nouvelle série She-Hulk : Avocate disponible sur la plateforme Disney+ depuis le 18 août. Surtout, gardez à l’esprit d’être douce avec vous-même. Ce n’est pas facile tous les jours, mais c’est pareil pour tout le monde.

Crédits : Photo de Pavel Danilyuk/Pexels

Photo de mentatdgt/Pexels