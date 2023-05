Zendaya et Timothée Chalamet de retour dans la bande-annonce de « Dune 2 »

Le très attendu second volet de la saga de Denis Villeneuve sortira en salles le 1er novembre.

On l’attendait ! Après un premier film qui a remporté un succès autant public que critique en septembre 2021, la première bande-annonce de Dune, deuxième partie a été diffusée ce mercredi 3 mai.

La bande-annonce de Dune, deuxième partie

Et dans ce second volet, toujours réalisé par Denis Villeneuve, on retrouve évidemment Zendaya dans le rôle de Chani et Timothée Chalamet en Paul Atréides. Si le premier film semblait être une introduction au cœur du récit, cette deuxième partie devrait relater l’arrivée de Paul Atréides chez les Fremen avant sa vengeance des Harkonnen.

Florence Pugh, Léa Seydoux… un casting XXL

Mais la bande-annonce révèle également la suite d’un casting XXL. Florence Pugh, Christopher Walken, Austin Butler, Stellan Skarsgård… Mais aussi Léa Seydoux, qui prendra les traits de Lady Margot, une Bene Gesserit comme l’étaient déjà les personnages de Rebecca Ferguson et Charlotte Rampling dans le premier volet. Pour découvrir Dune 2 dans les salles obscures, rendez-vous le 1er novembre.