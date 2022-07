Florence Pugh clashe les gens qui lui reprochent d’assumer ses petits seins

Des photos publiées sur Instagram de Florence Pugh dans une robe transparente ont insurgé des hommes incapables de se retenir de critiquer le corps des femmes. Alors l’actrice leur a brillamment répondu, « Tout ça à cause de deux adorables petits tétons… »

Le 8 juillet 2022, la maison Valentino, dont le directeur artistique est Pierpaolo Piccioli, a présenté sa nouvelle collection haute couture automne-hiver 2022-2023, sur les marches de la place d’Espagne à Rome. Parmi le parterre de personnes invitées, comptait l’actrice Florence Pugh, dans une sublime robe rose, toute en transparence… qui a déplu à certaines personnes, surtout des hommes qui n’ont pas supporté la vue de sa poitrine.

Florence Pugh ironise sur la censure des tétons féminins par Instagram

Dans une première publication Instagram datée du 9 juillet, l’actrice britannique aperçue dans The Falling et The Young Lady écrit en légende de clichés de sa robe transparence : « Techniquement, ils sont couverts ? ». Sans doute une allusion au fait qu’Instagram censure les tétons féminins dénudés.

« Techniquement, ils sont couverts » ironise Florence Pugh. © Capture d’écran Instagram @florencepugh

Florence Pugh essuie du bodyshaming à cause de sa poitrine sur Instagram

Seulement, certains commentaires ont quand même exprimé leur désapprobation des mamelons apparents. Si bien que l’actrice des Filles du docteur March, de Midsommar et de Don’t Worry Darling a tenu à répondre à ses détracteurs. Dans une nouvelle publication Instagram datée du 10 juillet 2022, Florence Pugh rétorque ainsi à travers une longue légende :

« Écoutez, je savais qu’en portant cette robe, j’allais me recevoir des commentaires. Qu’ils soient positifs ou négatifs. Je voulais la porter, je n’ai pas hésité, ni avant, ni pendant, ni après. Il est intéressant de constater combien il est facile pour les hommes de descendre le corps des femmes, publiquement, fièrement, à la vue de tous. Vous le faites même avec en bio Instagram votre intitulé de poste de travail et votre mail pro… Ce n’est ni la première, ni la dernière fois qu’une femme verra une foule d’inconnus descendre son physique. Ce qui m’inquiète, c’est combien certains d’entre vous sont vulgaires. Heureusement, j’ai accepté les subtilités de mon corps qui font que je suis moi. Je suis contente de tous ses “défauts” que je ne pouvais pourtant pas supporter quand j’avais 14 ans. »

Florence Pugh répond à ses détracteurs qui lui reprochent d’assumer ses petits seins

Cette introduction faite, Florence Pugh poursuit à l’encontre des hommes qui font du bodyshaming un passe-temps, toujours dans cette même légende Instagram :

« Beaucoup d’entre vous ont voulu me faire savoir agressivement à quel point vous étiez déçus par mes ‘petits seins’ ou à quel point je devrais être gênée d’avoir une ‘poitrine plate’. Ça fait longtemps que je vis dans mon corps. Je connais parfaitement la taille de ma poitrine et je n’en ai pas peur. Ce qui est plus inquiétant, c’est… Pourquoi avez-vous si peur des seins ? Petits ? Gros ? Le gauche ? Le droit ? Un seul ? Aucun ? Qu’est-ce qui est si terrifiant ? Je me demande ce qui vous est arrivé pour que vous soyez si prompts à exprimer bruyamment votre contrariété face à la taille de mes seins et mon corps. »

Florence Pugh portait cette robe en tulle rose transparent Valentino Haute couture par Pierpaolo Piccioli. © Capture d’écran Instagram @FlorencePugh

« Tout ça à cause de deux adorables petits tétons… »

Florence Pugh conclut enfin :

« Je suis très reconnaissante d’avoir grandi dans une famille pleine de femmes fortes et puissantes. Nous avons été élevées pour puiser du pouvoir dans chacun des recoins de notre être. Ma mission dans cette industrie [de l’audiovisuel] a toujours été d’envoyer paître les gens qui voulaient transformer mon corps en fantasme sexuel ambulant. J’ai porté cette robe car je sais. Si être publiquement violent envers les femmes en 2022 est si facile pour vous, alors c’est que vous ne savez pas. Grandissez. Respectez les gens. Respectez les corps. Respectez les femmes. Respectez les humains. La vie sera bien plus facile, je le promets. Tout ça à cause de deux adorables petits tétons… Oh ! La dernière photo de ce diapo [de photos Instagram] est pour ceux qui se sentent plus à l’aise avec ce centimètre carré de peau couvert… »

Florence Pugh répond brillamment à ses détracteurs insurgés par sa poitrine apparente. © Capture d’écran Instagram @FlorencePugh

Crédit photo de Une : © Capture d’écran Instagram @FlorencePugh