Dior, Chanel, Gaultier… C’est la fashion week haute couture, découvrez le calendrier

La semaine de la mode haute couture automne-hiver 2022-2023 démarre aujourd’hui à Paris. Du 4 au 7 juillet 2022, les maisons de luxe comme Chanel, Dior, Balenciaga ou Jean Paul Gaultier vont ainsi présenter leur dernière collection dans la capitale. Découvrez le programme.

Qui va défiler durant cette fashion week haute couture ?

Lundi, vont ainsi défiler Schiaparelli, Iris van Herpen, Georges Hobeika, Christian Dior, Christophe Josse, Rahul Mishra, Maison Rabih Kayrouz, et Giambattista Valli.

Mardi, ce sera Chanel, Alexis Mabille, Stéphane Rolland, Julien Fournié, Alexandre Vauthier, RVDK Ronald van der Kemp, Giorgio Armani Privé.

Mercredi, au tour de Franck Sorbier, Balenciaga, Elie Saab, Viktor & Rolf, Zuhair Murad, Jean Paul Gaultier, Maison Margiela.

Et jeudi, vont clôturer Aelis, Yuima Nakazato, Julie de Libran, Imane Ayissi, Fendi Couture, Juana Martin, et Adeline André.

Comment assister aux défilés haute couture automne-hiver 2022-2023 ?

Eh bien, il y a peu de chances que vous puissiez assister à un défilé en présentiel, car il s’agit d’événements sur invitation seulement. À moins d’être une cliente invétérée (on en compte à peine quelques centaines à travers le monde, puisque chaque création faite forcément sur mesure et à la main coûte plusieurs milliers d’euros) d’une maison de haute couture, une créatrice de contenu, ou une journaliste mode.

Seulement, certaines personnes audacieuses tentent tout de même de s’incruster : mais comment faire ? Pour cela, on peut se rendre sur le lieu du défilé sapée comme jamais, faire les yeux doux aux vigiles à l’entrée, et espérer que des hôtes aient fait faux bond. Car rien de pire, sur des images de défilés ultra-médiatisés, que d’avoir des sièges vides : contre cela, il arrive donc qu’on fasse rentrer des quidams afin de remplir les rangs au dernier moment. Et l’on choisit alors celles et ceux qui « présentent le mieux » (c’est totalement subjectif, oui).

Autrement, vous pouvez suivre les défilés de haute couture en ligne facilement ! Par exemple sur Instagram, certaines personnes font des revues de défilés au jour le jour amusantes, comme @recap_mode et @henriettemoodboard en français. Pour des reviews de défilés en anglais sur Instagram, se démarquent par leur ton cinglant @ideservecouture et @louispisano. Sur YouTube, les maisons de haute couture elles-mêmes livestreament généralement leur défilé en direct, en plus de le laisser disponible en replay ensuite.

C’est quoi la différence entre haute couture et prêt-à-porter ?

L’expression de « haute couture » correspond à une appellation protégée en France. Pour avoir droit à ce titre, une maison doit remplir plusieurs critères très exigeants comme présenter deux fois par an au moins 25 créations entièrement réalisées à la main dans des ateliers (flou pour les parties vaporeuses et tailleur pour les parties plus rigides) qui emploient au moins 20 personnes. Peu de marques peuvent donc se permettre d’y prétendre, d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’une activité si rentable en elle-même.

En fait, outre habiller une poignée de princesses et d’oligarques qui tiennent à leur discrétion ainsi que quelques célébrités, la haute couture sert aussi à faire rêver afin de vendre des produits d’appel des maisons de luxe. À savoir : du maquillage, du parfum, de la petite maroquinerie, voire des sacs à main et des chaussures.

La haute couture ne doit donc pas être confondue avec le prêt-à-porter, aussi luxueux soit-il, même lorsqu’il émane des mêmes maisons. Comme son nom l’indique, il n’a pas besoin d’être réalisé à la main et sur-mesure, et peut donc être produit en série par des machines, ce qui le rend relativement plus accessible. Pour aider à faire le distinguo, beaucoup de maisons donnent des noms différents à leur ligne : Versace pour le prêt-à-porter et Atelier Versace Privé pour la haute couture, par exemple. D’ailleurs, même une grande partie du prêt-à-porter de luxe remplit surtout cette fonction de « faire rêver » pour vendre principalement des cosmétiques et de la maroquinerie.

Bref, la mode a son jargon que les quidams ignorent parfois, mais cela fait partie de son mystère et de sa magie !

