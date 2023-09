Simone Rocha signera la prochaine collection Jean Paul Gaultier haute couture

Après Chitose Abe (Sacai), Glenn Martens (Y/Project et Diesel), Olivier Rousteing (Balmain), Haider Ackermann, et Julien Dossena (Rabanne), la maison Jean Paul Gaultier confie les rênes de sa haute couture à la créatrice Simone Rocha le temps d’une saison. Résultat en janvier 2024.

Cela devient l’un des exercices de styles les plus excitants des fashion weeks. Depuis le départ à la retraite du grand couturier en janvier 2020, la maison qui porte son nom Jean Paul Gaultier s’est remise au prêt-à-porter et confie les rênes de sa haute couture à un talent différent chaque semestre. Cela a commencé par Chitose Abe (Sacai), puis Glenn Martens (Y/Project et Diesel), Olivier Rousteing (Balmain), Haider Ackermann (ce serait même sur ce défilé que ce serait rencontré le couple improbable Timothée Chalamet et Kylie Jenner), et dernièrement Julien Dossena (Rabanne).

C’est maintenant au tour de Simone Rocha de frotter les codes de la maison Jean Paul Gaultier à sa propre esthétique de romantique rebelle.

Après son défilé le 19 septembre 2023, Simone Rocha a reçu ce bouquet de fleurs de félicitations de Jean Paul Gaultier qui lui écrit : « Bravo pour ton show !!! Et on se voit à ton prochain… à Paris !!! ». © Capture d’écran Instagram

Qui est Simone Rocha, prochaine directrice artistique à diriger une collection Jean Paul Gaultier haute couture

Née en 1986, Simone Rocha est une créatrice irlandaise. Elle-même fille d’un designer de mode pour qui elle travaille de ses 13 à 18 ans, elle poursuit sa formation au National College of Art and Design de Dublin, puis à la prestigieuse Central Saint Martins à Londres. Elle présente sa collection de fin d’études en 2010 au Tate Modern, et marque d’emblée les esprits par sa coquetterie mélancolique. Cela lui vaut rapidement d’être commercialisée au Dover Street Market, considéré comme le concept-store le plus pointu d’Europe (depuis feu-Colette…). On pourrait résumer sa manière de clasher des pièces romantiques avec d’autres plus sombres et sévères par son goût pour les robes vaporeuses rose pastel sous des harnais bondage, par exemple.

En 2014, elle compte parmi les finalistes du prix LVMH, et le magazine Harper’s Bazaar la nomme créatrice de l’année, avant les British Fashion Awards n’en fassent de même en 2016. Après une collab’ luxe avec Moncler en 2018, elle signe une collab’ grande distribution avec H&M en 2021, ce qui lui permet de populariser ses codes.

Simone Rocha sera la prochaine créatrice invitée du défilé Jean Paul Gaultier Haute Couture à Paris en janvier 2024. © Capture d’écran Instagram.

Bénéficier des savoir-faire d’ateliers haute couture comme ceux de Jean Paul Gaultier devrait donc bientôt permettre à Simone Rocha de porter sa voix et sa vision encore plus loin. Réponse sur les podiums parisiens en janvier 2024.