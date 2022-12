Le palmarès des British Fashion Awards donne la température de la scène mode britannique

Les British Fashion Awards récompensent le meilleur de la mode britannique et occidentale. Parmi les personnes lauréates cette année : Bella Hadid, Pierpaolo Piccioli, Grace Wales Bonner ou encore Steven Stokey-Daley.

Si Paris se gargarise d’être la capitale mondiale de la mode, cela fait belle lurette qu’elle a cessé de remettre ses Oscars de la mode ou ses Dés d’or (ancienne cérémonie de récompense qui a eu lieu de 1976 à 1990). Aux États-Unis, le Council of Fashion Designers of America (Conseil des créateurs de mode américains) continue pourtant de remettre chaque année ses CFDA Awards. De la même manière, au Royaume-Uni, le British Fashion Council (Conseil de la mode britannique, souvent abrégé BFC) a aussi sa cérémonie, dont l’édition 2022 permet de prendre la température du luxe européen.

Ainsi, le 5 décembre s’est tenu à Londres la cérémonie de remise des British Fashion Awards 2022, dont voici le palmarès.

Mannequin de l’année

La top Bella Hadid sur le podium de la collection Coperni printemps-été 2023 le 30 septembre 2022. © Capture d’écran Instagram.

Designer de l’année

Le créateur de mode Pierpaolo Piccioli et l’actrice Florence Pugh habillée de l’une de ses créations Valentino le soir des British Fashion Awards 2022. © Capture d’écran Instagram.

Marque britannique indépendante de l’année

Lauréate : Wales Bonner

Bianca Saunders

Erdem

JW Anderson

Molly Goddard

La créatrice de mode Grace Wales Bonner en couverture du prestigieux Washington Post Magazine. © Capture d’écran Instagram.

BFC Foundation Award (prix du créateur émergent)

Lauréat : S.S. DALEY (label de mode masculine mené par Steven Stokey-Daley)

Ahluwalia

Chopova Lowena

Nensi Dojaka

Wales Bonner

Le chanteur Harry Styles dans un pull S.S. DALEY. © Capture d’écran Instagram.

Ces noms vous sont peut-être inconnus, et pour cause : d’une part, la mode britannique s’avère particulièrement pointue, et de l’autre, c’est aussi un signe du degré de déconnexion de l’industrie du luxe du reste du monde. À vous de juger s’il s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise nouvelle…

Crédit photo de Une : Capture d’écran Instagram.