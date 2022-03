Zendaya, Kristen Stewart, Timothée Chalamet : les meilleurs looks des Oscars 2022

Outre la gifle de Will Smith à l’encontre de Chris Rock, les Oscars 2022 ont été le théâtre de tenues plus ou moins audacieuses. Florilège.

Ces Oscars 2022 auront été marquants à plusieurs égards. CODA, le remake de La famille Bélier a raflé tous les prix pour lesquels il était en lice (meilleur second rôle, adaptation et film), ce qui compte beaucoup pour la représentation des handicaps à l’écran. Tandis que la tarte de Will Smith à l’encontre de Chris Rock pourrait compter au premier son Oscar du meilleur acteur fraîchement remporté. Mais le tapis rouge pourrait lui aussi rester gravé dans les rétines, grâce à certaines puissantes tenues. Passage en revue.

Kristen Stewart beaucoup trop cool en smoking short Chanel

Kristen Stewart and at fiancée Dylan Meyers share a kiss on the red carpet at the #Oscars. https://t.co/abMq1BYSsP pic.twitter.com/5FObv4pm1D — Variety (@Variety) March 27, 2022

Kristen Stewart portait un smoking short signé Chanel sur le tapis rouge où elle en a profité pour embrasser sa fiancé Dylan Meyers devant le parterre de photographes et de vidéastes.

Zoë Kravitz, adorable, en Saint Laurent

Zoë Kravitz is gorgeous in pastel pink on the #Oscars red carpet. 🎀 https://t.co/abMq1BYSsP pic.twitter.com/oh7om4j8HN — Variety (@Variety) March 27, 2022

Zoë Kravitz, actuellement à l’affiche de The Batman dans le rôle de Catwoman, portait une robe rose poudré au décolleté bustier orné d’un adorable effet nœud. Une création Saint Laurent par Anthony Vaccarello.

Timothée Chalamet, ténébreux, en Louis Vuitton

Jessica Chastain, régalienne, en Gucci

Jessica Chastain, qui a obtenu l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans The Eyes Of Tammy Faye, portait une robe Gucci par Alessandro Michele, en forme de dégradé du rose jusqu’au cuivre.

Lupita Nyong’o, solaire, en Prada

Lupita Nyong’o portait une robe Prada à manches 3/4 entièrement brodée de sequins dorés, ainsi que des cristaux d’améthyste et de topaze.

Zendaya Coleman, inoxydable, en Valentino

Zendaya Coleman portait une tenue Valentino par Pierpaolo Piccioli. Elle se compose d’une chemise particulièrement cropped en satin de soie ivoire et d’une longue jupe fourreau argentée rebrodée de sequins, dégoulinant en traîne. Le tout accompagné d’une avalanche de bijoux Bulgari dont elle est égérie.

Nicole Kidman, stellaire, en Armani Privé

Nicole Kidman, venue défendre Being the Ricardos, portait une création Armani Privé : une robe bustier en faille de soie bleu clair.

Ariana DeBose, écarlate, en Valentino

Ariana DeBose, nominated tonight for her role as Anita in #WestSideStory, is stunning in red on the #Oscars red carpet. https://t.co/abMq1BYSsP pic.twitter.com/bO3z3Wucy2 — Variety (@Variety) March 27, 2022

Ariana DeBose portait une tenue Valentino, composée d’un haut façon brassière, d’un pantalon taille haute, ainsi que d’un immense manteau porté comme une traîne, pour recevoir l’Oscar du meilleur second rôle féminin pour West Side Story.

Youn Yuh-jung, la plus chic, en Chanel

Youn Yuh-jung arrives to the #Oscars red carpet as she sports a blue ribbon supporting refugees. https://t.co/abMq1BYSsP pic.twitter.com/aBgfPUdN9L — Variety (@Variety) March 27, 2022

Youn Yuh-jung, qui avait obtenu l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans le film Minari en 2021, portait une robe Chanel. Elle a remis l’Oscar du meilleur acteur à Troy Kotsur pour son rôle dans CODA en signant son nom avant de l’oraliser.

Siân Heder en Michael Kors

Siân Heder, la réalisatrice de CODA, portait une robe Michael Kors pour recevoir l’Oscar du meilleur film.

Maddie Ziegler en robe de bal Giambattista Valli

Maddie Ziegler, à l’affiche de West Side Story, portait une robe bustier Giambattista Valli digne d’un bal princier.

Renate Reinsve en nuisette ravagée Louis Vuitton

Révélation norvégienne dans Julie (en 12 chapitres), Renate Reinsve portait une robe Louis Vuitton par Nicolas Ghesquière façon nuisette qui télescope les époques historiques.

Vanessa Hudgens en Michael Kors Collection

L’inoubliable héroïne d’High School Musical, Vanessa Hudgens, portait une robe fourreau Michael Kors Collection en sequins noirs à découpes sur les côtes.

Saniyya Sidney en robe de princesse Armani Privé

Saniyya Sidney, aux Oscars pour défendre La Méthode Williams, portait une robe bustier Armani privé vert amande rebrodée de fleurs dans des tons pastel.

Demi Singleton, comme un brin de lavande, en Miu Miu

Également à l’affiche de La Méthode Williams, Demi Singleton portait une robe bustier Miu Miu.

Jada Pinkett-Smith, spectaculaire, en Jean Paul Gaultier

Si Jean Paul Gaultier a raccroché ses ciseaux de couturier, il laisse les rênes de sa maison à une ou un designer différent par saison de haute couture. Après Chitose Abe, c’est Glenn Martens (et le prochain sera Olivier Rousteing) qui a présenté sa réinterprétation des codes JPG. En résulte notamment cette robe spectaculaire choisie par Jada Pinkett-Smith.

Lily James en Atelier Versace façon déshabillé

Lily James, actuellement à l’affiche de la série Pam & Tommy, portait une robe fourreau rose dragée Atelier Versace.

Tracee Ellis Ross comme un coquelicot en Carolina Herrera

Kodi Smit-McPhee, céleste, en Bottega Veneta

Kodi Smit-McPhee, en lice pour l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour The Power of the Dog, portait un costume Bottega Veneta bleu ciel.

Kirsten Dunst, toute volantée, en Christian Lacroix

Kirsten Dunst portait une robe Christian Lacroix vintage vermillon.

Maggie Gyllenhaal, géométrique, en Schiaparelli

Maggie Gyllenhaal portait une robe fourreau Schiaparelli ornée de détails dorés façon bijoux.

Megan Thee Stallion, aquatique, en Gurav Gupta

L’artiste musicale Megan Thee Stallion portait une robe bustier signée du créateur indien Gurav Gupta.

Mention spéciale à Jacob Elordi et Rachel Zegler, qui se sont fendus de quelques échauffements vocaux façon Sheila et Ron dans Waiting for Guffman (ou High School Musical, chacun sa référence en fonction de son âge). Car l’humour reste le meilleur accessoire pour n’importe quel look.

Crédit photo de Une : capture d’écran Instagram @MaisonValentino ; @TChalamet ; @Gucci ; @Prada.