Bonne nouvelle : Coda, le remake de La Famille Bélier, est vraiment adapté au public sourd

Disponible le 13 août 2021 sur Apple TV+, Coda, l’adaptation américaine de La Famille Bélier sera projetée sur tous les écrans en version sous-titrée. Enfin une vraie accessibilité.

Après le succès critique, la reconnaissance des publics sourds et malentendants ? Le remake américain de La Famille Bélier, Coda (pour Child of Deaf Adults, enfant de parents sourds, un acronyme également utilisé en France), sera projeté dans toutes les salles américaines et britanniques avec des sous-titres directement intégrés.

Le film sera par ailleurs accessible sur la plateforme Apple TV+, qui en détient les droits.

L’accessibilité du cinéma au public sourd laisse encore à désirer

Les spectateurs sourds ou malentendants n’auront pas besoin d’équipement spécifique pour se rendre en salles et voir un film qui parle de gens comme eux, et c’est un vrai pas en avant.

Habituellement, le public américain et anglais peut lire les sous-titres en s’équipant de lunettes en réalité augmentée — quand celles-ci fonctionnent ou sont disponibles. Les spectateurs peuvent également directement lire les sous-titres sur leur smartphone ; en France, une application équivalente est en cours de développement dans les cinémas via le système Twavox, mais reste encore peu répandue.

Ces options évitent aux spectateurs et spectatrices sourdes de galérer à trouver une séance accessible mais restent peu confortable pour apprécier un film.

Une pluie de récompense

La Famille Bélier avait connu un grand succès public à sa sortie en 2014, mais avait échoué à séduire de nombreux spectateurs sourds, notamment à cause de l’interprétation en langue des signes approximative des acteurs entendants Karin Viard et François Damiens.

Réalisé par Sian Heder (précédemment scénariste sur la série Orange is the New Black), Coda met en scène, lui, des acteurs sourds dans le rôle des parents de Ruby, une adolescente qui rêve de devenir chanteuse.

À sa diffusion lors du festival du film de Sundance, le film avait été acclamé et avait reçu quatre récompenses : le Prix du Jury de la compétition dans la catégorie Fiction, le Prix du Public, le prix de la meilleure réalisatrice ainsi qu’un prix collectif pour l’ensemble des acteurs.

Logique, donc, qu’Apple se soit battu pour en obtenir les droits. Et comme malheureusement, il n’est pas encore prévu que Coda sorte en salles en France, rendez-vous sur Apple TV+ dès le 13 août pour le découvrir !

