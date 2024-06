Cette série traumatisante est désormais l’une des plus vues de tous les temps sur Netflix

Seulement deux mois après sa mise en ligne, Mon Petit Renne entre dans l’histoire de Netflix. Avec un total de 84,5 millions de vues à travers le monde, la série est entrée dans le prestigieux top 10 des séries les plus regardées de l’histoire de la plateforme.

Mon Petit Renne a fait couler beaucoup d’encre pour son récit à glacer le sang, sa profondeur thématique et politique et son réalisme cru. Moins de deux mois après sa diffusion, la série s’est officiellement ‘imposée comme l’un des plus grands succès de l’histoire de Netflix. Un tour de force pour un programme qui, au départ, est sortie tout en catimini sur la plateforme.

84 500 000. C’est le nombre total de vues qu’a cumulé Mon Petit Renne depuis sa mise en ligne le 11 avril dernier. Avec ce score, la série se hisse parmi les dix séries anglophones les plus regardées de tous les temps sur Netflix, dépassant par exemple un géant comme The Witcher, dont la première saison avait atteint 83 millions de vues en 91 jours.

Mon petit renne // Source : Netflix

Pour celles et ceux qui seraient passés à côté du phénomène, la série est inspirée de la véritable expérience de son créateur, Richard Gadd, qui y raconte le harcèlement qu’il a subi. Ce drame personnel, mis en scène avec une intensité émotionnelle palpable, aborde des thèmes comme le déni, les violences sexistes et sexuelles, la transphobie ou encore la mysoginie.

Une série troublante bien au-delà de l’écran

Les performances d’audimat de Mon Petit Renne est d’autant plus impressionnant que, contrairement à d’autres productions Netlix propulsées par des campagnes publicitaires massives, la série de Richard Gadd a vu le jour dans la discrétion. Initialement passée sous les radars, elle a progressivement conquis un large public grâce au bouche-à-oreille.

Mon petit renne // Source : Netflix

La série a également été propulsée sur le devant de la scène médiatique par une controverse bien réelle. Fiona Harvey, la « vraie Martha » de l’histoire, a publiquement contesté la version des faits présentée dans la série et a engagé des poursuites judiciaires contre Netflix, réclamant 170 millions de dollars de dommages et intérêts. Cette affaire a non seulement ajouté une dimension de réalité à la série, mais a également attisé la curiosité de nouveaux spectateurs.

Serieously rappelle le reste du classement des séries anglophones les plus vues de tous les temps sur Netflix, avec des titres aussi incontournables que Stranger Things, Dahmer, Le Jeu de la Dame ou encore La Chronique des Bridgerton.

