Ni una más : c’est quoi cette série adolescente sur le viol qui cartonne sur Netflix ?

La sororité, la fin de l’adolescence et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles sont au coeur de cette nouvelle mini-série coup de poing qui cartonne sur Netflix.

C’est la nouvelle série qui fait parler sur Netflix. Le 31 mai dernier, la plateforme a dévoilé une nouvelle mini-série qui s’est rapidement propulsée tout en haut des séries les plus vues cette semaine. Et l’on s’en réjouit, puisque Ni Una Más (traduit en anglais par Raising Voices) traite de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Ni Una Más, de quoi ça parle ?

Ni Una Más devrait réjouir les fans de fictions adolescentes ibériques telle que À travers ma fenêtre et À contre-sens. Porté par les actrices de ces deux cartons (l’un dispo sur Netflix, l’autre sur Prime), ce nouveau drame espagnol en 8 épisodes nous plonge dans le quotidien d’Alma, une ado de 17 ans. À la veille de la fin du lycée, Alma mène une vie tout ce qu’il y a de plus normal avec ses deux amies de toujours, Greta et Nata avec qui elle partage tout.

Mais quand le profil @Iam_colemanmiller publie sur les réseaux sociaux une photo avec la légende : « Ça, c’était moi avant qu’on me viole », tout bascule dans la vie de ces adolescente. Comment et quand cette agression s’est-elle produite ? Qui se cache derrière ce profil ? Cette allégation est-elle vraie et si oui, qui est la victime ?

La bande-annonce de Ni Una Más

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

À lire aussi : Les 4 meilleures mini-séries à binge-watcher sur Netflix ce week-end

Pourquoi ça vaut le coup d’oeil

Ce point de départ mystérieux permet de dévoiler tout un système d’oppressions sexistes et sexuelles, loin de l’idéal d’une adolescence sereine. Au fil des épisodes, on suit une double enquête pour comprendre qui est la victime du viol mais surtout l’agresseur. Grâce à des flashback et une enquête tout en suspens, la série passe au peigne fin les rouages de la masculinité dans tout ce qu’elle a de plus toxique. Elle dissèque aussi les rapports de prédation et de domination qui gangrènent la société, jusque dans ses institutions comme l’école.

Une histoire vraie ?

Si vous connaissez le féminisme espagnol, vous avez sans doute déjà entendu le slogan qui donne son titre à la série. Signifiant « Pas une de plus », ce slogan est utilisé par les militantes féministes espagnoles. Pour autant, la série n’est pas tirée d’une histoire vraie mais d’un roman. Son titre est le même que celui du livre de 2021 signé par l’auteur et scénariste espagnol Miguel Sáez Carral.

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.