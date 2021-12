Jacob Elordi (Euphoria) ne veut plus être objectifié : « on n’en parle pas vraiment quand ça touche des hommes »

L’acteur Jacob Elordi, actuellement à l’affiche de la série Euphoria (et qui n’y joue pas le rôle le plus tendre), s’est livré sur son apparence et l’obsession des gens pour son corps.

Jacob Elordi, acteur révélé entre autres par Euphoria, est clairement un jeune homme avec un physique qui rentre dans les normes. Je dirais même plus : il représente un certain idéal que l’on voit dans beaucoup de films hollywoodiens.

Dans une longue interview pour le magazine Men’s Health, le comédien de 24 ans s’est confié sur ses sentiments vis-à-vis du regard que les gens portent sur son corps, spécifiquement dans l’industrie du cinéma.

Jacob Elordi évoque notamment le fait que son apparence est sujette à beaucoup de commentaires, parfois déplacés, qu’il ne se permettrait pas de prononcer lui-même.

Comme l’évoquait il y a déjà plusieurs années Sam Claflin, lassé de devoir miser sur son torse pour les castings et d’être réifié (c’est le mot correct pour « objectifié ») (vous pourrez le claquer au Scrabble contre mamie), être regardé comme un morceau de viande, ce n’est, sans surprises, pas très agréable. Pour un homme comme pour une femme.

« La seule chose que les gens retiennent, c’est votre physique »

Jacob Elordi se confie dans cette interview sur la dure réalité d’être un acteur trop souvent considéré uniquement à travers son physique. Il explique :

« On apprend vite que la seule chose que les gens retiennent de ces films, c’est votre physique et votre silhouette. »

Il explique notamment avoir été frustré par certains commentaires.

« Lorsqu’on se change par exemple sur un tournage, et que quelqu’un se permet de dire “Waow, matez ça”… Vous imaginez si je disais à une femme “Waouw t’as une super taille !” ? Je ferais jamais ça, mais je pense que comme les gens voient ce genre de comportement sur leurs écrans, ils pensent que c’est OK. »

La pression sur le physique pèse sur les hommes aussi

Ce genre de commentaires couplés à une obsession du corps, qui devient pour Jacob Elordi un réel outil de travail (« c’est une pente glissante de mettre toute sa valeur dans un rapport vaniteux à sa propre apparence », puisque « votre corps va se détériorer »), peut causer de graves conséquences, comme des troubles du comportement alimentaire — qui ne touchent pas uniquement les femmes.

Selon une étude menée par l’American Addiction Center en mars 2021, 25% des personnes diagnostiquées comme ayant un trouble du comportement alimentaire étaient des hommes. C’est notamment un phénomène important chez les adolescents, avec 33% d’entre eux qui entretiennent des habitudes mauvaises pour la santé dans le but de contrôler leur poids.

Il est important que des jeunes acteurs comme Jacob Elordi prennent la parole sur ce genre de sujets, afin de sensibiliser aux problèmes de rapport au corps et aux diktats de beauté !

