Tom Holland pourrait-il bientôt être dans Euphoria ? Il en a envie en tout cas

Tom Holland et Zendaya, le duo le plus fascinant du moment qui est à l’affiche du nouveau Spider-Man : No way home pourrait-il être réuni dans la série Euphoria ? Tom Holland en a très envie en tout cas.

C’est lors d’une interview Q&A de fans pour IMDB que Tom Holland a exprimé son désir très puissant de rejoindre le cast de la série Euphoria, dont sa chérie Zendaya est le rôle principal.

Le duo qui semble s’entendre à merveille pourrait-il être rassemblé dans la série HBO ? C’est une expérience que Tom Holland aimerait bien tenter et il l’a exprimé avec beaucoup d’enthousiasme dans l’interview pour IMDB :

De Spider-Man à Euphoria ?

C’est sur le ton de la blague que Tom Holland a dit lors de son interview :

« Écoutez, ça fait longtemps que je milite pour ça (rejoindre le cast de Euphoria) et ça n’est toujours pas arrivé, et je suis déçu ! »

Ça serait en effet un nouveau style de jeu d’acteur pour Tom Holland qui est maintenant un habitué des Marvel. Il serait intéressant dans le voir dans un rôle différent, et en plus, si c’est aux côtés de Zendaya, que demander de plus ?

Il conclut son intervention en disant « Je veux être dans Euphoria ! », ce à quoi notre girl-boss Zendaya répond qu’elle va « parler à des gens », probablement de chez HBO. Le duo qui est en couple ne cesse de fasciner le public et leur complicité est plus qu’attendrissante.

JUST TOM HOLLAND AND ZENDAYA SHARING THE SAME BRAIN CELL pic.twitter.com/0upqIDdEvr — gecs⁷🥀 (@agustmoon19) December 12, 2021

« Tom Holland et Zendaya partageant les mêmes neurones »

Qui sait, peut-être que nous verrons bientôt Spider-Man bourré dans une grosse soirée chez Maddy dans Euphoria ? Un cross-over à la Zack et Cody et Hannah Montana qui ferait trembler le petit écran non ?

À lire aussi : Zendaya et Tom Holland parlent ouvertement de leur différence de taille (Tom Cruise could never)

Crédit photo : Chaînes Youtube E! News & Films Actu