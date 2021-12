Zendaya et Tom Holland parlent ouvertement de leur différence de taille (Tom Cruise could never)

Pour certains, cela serait un drame, pour eux, c’est juste un détail mignon : Zendaya est plus grande que son compagnon Tom Holland, et ils en parlent en riant, parce qu’on s’en fout.

Parmi les manières dont le patriarcat et l’hétéronormativité influencent nos corps et nos choix jusque dans l’intime, il y a entre autres la question de la taille.

Pour les femmes, en effet, se montrer en couple avec un homme plus petit qu’elles est presque un interdit à ne pas transgresser. Un symbole supplémentaire de l’injonction, pour les corps perçus comme féminins à se faire toujours plus petits, fragiles et discrets — à la merci des corps masculins, qui ont le devoir d’être plus grands et plus forts. Sans compter celles qui mesurent la virilité à l’aune des centimètres et ne se voient pas désirer un plus petit qu’elle, et ceux qui en miroir se sentent émasculés s’ils doivent s’étirer pour embrasser…

Si comme moi, vous faites plus d’1m70 et qu’il vous arrive de relationner avec des hommes, cette injonction peut prendre la forme d‘une obsession collective pour votre taille et celle de vos compagnons, à coups de :

« Mais, tu es plus grande que ton mec ? Tu es plus grande que ton mec ! Mec ! Ta meuf est plus grande que toi ! »

Heureusement pour nous, nous avons désormais des alliés de taille (vous l’avez ?) : Zendaya et Tom Holland.

Zendaya est plus grande que Tom Holland, et on s’en cogne

Car Zendaya est plus grande que son cher et tendre Tom Holland, et si nous le savons, c’est parce que cette différence est très précisément documentée dans la presse : ce sont 5 centimètres qui séparent les deux superstars, parfois plus quand l’actrice principale d‘Euphoria porte des talons.

Mais là où nombre d’hommes — célèbres ou non — ne supportent pas que ces différences de taille soient affichées et vont jusqu’à refuser le port de talons à leurs partenaires (n’est-ce pas, Tom Cruise), pour les deux icônes de 25 ans, c’est surtout l’occasion d’en rire… Notamment sur le tournage de Spider-Man, dans lequel ils jouent les deux personnages principaux.

« C’est elle qui me rattrapait »

Sur le plateau du Graham Norton Show, le couple a raconté en riant comment leur différence de taille avait posé un problème sur le set :

« Il y a une cascade particulière, lors de laquelle Spider-Man nous balance jusqu’au sommet d’un pont et me place dessus doucement, avant de s’en aller » a expliqué Zendaya. Mais à cause de notre différence de taille… Nous étions attachés, et j’atterrissais avant lui : mes pieds touchaient le sol avant les siens. »

C’est Tom Holland qui termine l’histoire :

« C’est moi le super-héros, et je suis censé avoir l’air cool ! Elle atterrissait, j’arrivais ensuite, mon pied se balançait derrière moi, et c’est elle qui me rattrapait. » Tom Holland sur le plateau du Graham Norton Show

Le couple continue à en rire, alors que l’acteur de Spider Man s’écrie « C’est agréable d’être rattrapé, pour une fois ! »

Normaliser toutes les différences de physique au sein des couples

Une apparition anecdotique, pour un couple de stars en pleine promotion de leur prochain film à succès. Mais parce que le couple est célèbre (et iconique), ce genre de détail peut vite être monté en épingle… et tourné en dérision. Sur le plateau, on sent bien qu’on touche à un sujet d’ordinaire sensible, et le titre même de la vidéo « Tom Holland n’est pas assez grand pour rattraper Zendaya », semble se moquer doucement de l’acteur.

Mais Zendaya comme Tom Holland ont l’air de s’en foutre, et de rire ensemble en reproduisant la scène. Et c’est ce qui nous rend heureux !

Car le couple hétérosexuel est un espace tellement normé que la moindre déviation de ce chemin tracé, chez l’un ou l’autre des partenaires, peut devenir un objet d’insécurité, de susceptibilité, et de souffrances ô combien inutiles. Alors merci à Tom Holland et à Zendaya de participer à normaliser les différences physiques au sein des couples, et de rappeler au monde qu’on peut s’en foutre.

