Pourquoi Tom Holland a radicalement arrêté l’alcool

Dans le podcast « On Purpose with Jay Shetty », Tom Holland, qui campe le rôle de Spider-Man s’est longuement confié sur les raisons de sa sobriété, mais aussi sur son alcoolisme.

« À Noël, j’étais en vacances, je buvais beaucoup. J’ai décidé d’abandonner pour janvier… Et tout ce à quoi je pouvais penser était de prendre un verre. C’était tout ce à quoi je pouvais penser. »

Cette prise de conscience, Tom Holland l’a évoquée au micro du podcast On Purpose with Jay Shetty, dont l’épisode a été publié le 10 juillet. L’acteur de Spider-Man se confie longuement quant à son rapport à l’alcool, et sur ce qui l’a poussé à arrêter d’en boire.

« Définitivement accro à l’alcool »

En mai dernier, Tom Holland avait déjà révélé être sobre depuis plus d’un an, sans donner plus détails. Il a cette fois-ci décidé de témoigner car il se sent aujourd’hui « libéré ».

Il raconte alors le moment décisif, où il s’est rendu compte qu’il était « définitivement accro à l’alcool » : « Je me réveillais en y pensant, je vérifiais l’horloge… et ça m’a vraiment fait peur ».

« Alors, j’ai en quelque sorte décidé de me punir et de dire : ‘je le ferai aussi en février. Si je peux faire deux mois de congés, alors je peux me prouver que je n’ai pas de problème’ », se souvient-il, lui qui affirme avoir rencontré ce problème en fréquentant le milieu du rugby.

Il entame alors un test de deux mois de sobriété, mais admet que cela le met « toujours très en difficulté », notamment lors d’événements professionnels : « J’avais l’impression que je ne pouvais pas être social », ajoute-t-il.

« J’avais le sentiment que je ne pouvais pas aller au pub boire un soda au citron vert ou sortir dîner. Je me débattais réellement et j’ai commencé à m’inquiéter d’avoir peut-être un problème d’alcool. »

Tom Holland a trouvé des « substituts incroyables »

Cette fois-ci, nouvel objectif : rester sobre jusqu’à son anniversaire, le 1er juin. « Si je peux faire six mois sans alcool, alors je peux me prouver que je n’ai pas de problème », explique-t-il à Jay Shetty, auteur du podcast.

C’est alors qu’il comprend les bienfaits de sa sobriété, d’un meilleur sommeil, en passant par une meilleure gestion de ses émotions, et surtout, une « bien meilleure santé mentale ».

« C’est la meilleure chose que j’ai jamais faite, confie l’acteur sans aucune hésitation. Ça fait un an et demi que j’en suis sorti maintenant ». Il avoue y avoir trouvé « des substituts incroyables », mais sans en préciser la nature.

