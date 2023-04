Comment Tiktok bouleverse le marché du livre ? Ce docu YouTube répond

Dans un documentaire gratuit, accessible et éclairant sur sa chaîne YouTube « Jeannot se livre », la journaliste culturelle Jeanne Seignol se demande comment TikTok révolutionne le marché du livre, de son édition à sa recommandation entre pairs, qui se passe de plus en plus de prescription par les médias dominants.

« Les jeunes ne lisent plus de livre et passent leur vie devant des écrans à regarder TikTok », aiment ronchonner les vieux réactionnaires. Comme si le réseau social chinois était le pire ennemi de la lecture. Or, cette opposition binaire s’avère plutôt artificielle, comme l’atteste le nouveau documentaire tout en nuances de « Jeannot se livre », chaîne YouTube de la booktubeuse et journaliste Jeanne Seignol.

Que raconte le documentaire « Comment Tiktok bouleverse l’industrie du livre ? » de Jeanne Seignol

Cela fait près de cinq ans que cette créatrice de contenu cherche à dédramatiser (l’accès à) la littérature et à donner envie aux gens de lire. Ce qui lui a donné le temps de voir comment le marché du livre évolue, à l’épreuve de nouveaux réseaux sociaux comme TikTok, et de ce qu’on y surnomme les booktokeurs et booktokeuses.

Dans son nouveau documentaire libre d’accès, gratuitement sur YouTube, Jeanne Seignol interroge donc différents métiers, pour savoir comment le réseau social rabat les cartes de la prescription littéraire. Les booktokeurs et booktokeuses y recommandent des livres autrement que peuvent le faire les journalistes de presse papier, web, radio, ou télé, et attirent de plus en plus l’attention des maisons d’édition.

Certaines de ces dernières cherchent même les auteurs et autrices de demain sur la plateforme, comme l’illustre le documentaire de « Jeannot se livre ».

TikTok révolutionne le marché du livre et des recommandations littéraires

On y croise notamment Siphie Charnavel (directrice des éditions Robert Laffont), Augustin Trapenard (journaliste culturel qui anime aujourd’hui « La Grande Librairie » sur France 5), Mélanie Lecamus (chargée de communication pour Hachette Romans et Le Livre de Poche Jeunesse) et Cécile Térouanne (directrice Hachette Romans / Le Livre de Poche Jeunesse) ou encore la booktokeuse Feriel Abdi.

Cette dernière commente avec beaucoup de pertinence la façon dont un hashtag comme #BookTok rassemble plus de 115 milliards de vues dans le monde et attire toute une génération de lecteurs et lectrices, avec de nouveaux usages de découvertes et de recommandations littéraires.

« Comment ces Tiktokeurs et Tiktokeuses révolutionnent-ils le milieu du livre en France et comment les maisons d’édition tentent de s’en saisir ? Et est-que Tiktok, régulièrement sous le feu des critiques, tente de redorer son image grâce au livre ? » se demande ainsi Jeanne Seignol.

Son documentaire accessible et éclairant y répond pour nous mettre à la page, sans mépris de classe ni sexisme. Ce qui est rare dès qu’on parle de littérature, de réseaux sociaux, et des goûts culturels des jeunes, en particulier quand il s’agit de femmes…