Ariana Grande répond au bodyshaming dont elle est victime depuis des mois par un TikTok salutaire

Comment va Ariana Grande, d’un point de vue santé mentale et physique ? C’est la question qu’on pourrait se poser face aux rarissimes apparitions de l’artiste ces derniers mois, qui affichait une apparence plus menue et pâle qu’auparavant. Seulement, d’autres personnes moins bien intentionnées ont préféré étaler en ligne les pires théories sur son physique, exigeant des réponses de la part de la chanteuse comme si elle leur devait des explications.

Face à ces mois d’acharnement malveillants et de bodyshaming (ce qui ressemble fortement à du cyberharcèlement de masse), Ariana Grande vient de réagir par une vidéo d’explications. Elle y parle moins de son état de santé personnelle que de la nécessité de s’exprimer avec davantage de bienveillance, hors ligne comme en ligne, au sujet de tout le monde. Et pourquoi pas de garder son opinion pour soi au sujet de l’apparence physique des autres. Car oui, on en est encore là, hélas.

Dans une vidéo TikTok publiée le 11 avril 2023, Ariana Grande raconte :

« Je ne fais pas ça souvent, je n’aime pas faire ça, je ne suis pas bonne à cela, mais je voulais parler de vos soucis à propos de mon corps, et de ce que ça fait d’être une personne avec un corps, et d’être très exposée, hyper scrutée par les autres. Je crois qu’on pourrait, qu’on devrait même, faire preuve de plus de douceur dans notre façon de parler du corps des autres. Et même qu’on ne devrait même pas se sentir aussi à l’aise à l’idée de le faire, en fait. Qu’importe pourquoi. Même quand vous pensez dire quelque chose de bien, avec de la bonne volonté. Sain, malsain, grosse ou mince, ci ou ça, sexy ou non sexy. On devrait toutes et tous moins commenter le corps des autres. Il y a plein d’autres moyens de complimenter quelqu’un et encore plus de moyens d’ignorer quelque chose qu’on aurait vu chez quelqu’un qui nous déplairait. Je pense qu’on peut toutes et tous travailler à s’exprimer de manière plus safe.

Je voudrais également ajouter que, premièrement, il existe plein de manières d’être magnifique et d’être en bonne santé. Et quand vous comparez mon corps actuel à une période de ma vie passée, c’était la version la plus malsaine de mon corps. Je prenais énormément d’anti-dépresseurs, je buvais beaucoup [d’alcool alors que c’est fortement contre-indiqué en cas de traitement anti-dépresseur], et je mangeais très mal. J’étais au plus bas au moment que vous jugez être celui où j’avais l’air d’être au top de ma santé. Je ne l’étais pas du tout, en fait. Je ne devrais même pas à avoir à expliquer ça, mais j’espère que cet effort d’ouverture de ma part, que ma vulnérabilité, puisse vous faire réfléchir. Donc voilà, c’était mon premier point : être en bonne santé peut revêtir des apparences différentes. »