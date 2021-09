Le kitten-eye liner devient l’une des principales tendances beauté de cet automne

Et voilà, la semaine des tendances est bientôt terminée. Pour finir, on va vous parler du kitten-eye liner. Et vous allez être contente d’avoir cliqué !

Le liner graphique, c’est beau. Mais il faut avouer qu’il a causé quelques petites crises de nerfs dans bien des salles de bain ! Déjà parce qu’obtenir le même résultat des deux côtés, c’est galère, mais en plus parce que se faire un trait original, ça prend du temps… Beaucoup de temps.

Heureusement, les tendances tendent à se renouveler rapidement. Et l’arrivée de l’automne annonce l’avènement d’une façon beaucoup plus simple et subtile de se maquiller les yeux : le kitten-eye liner !

Le kitten-eye liner, c’est quoi ?

Le kitten-eye liner est tout simplement un trait d’eyeliner plus petit qui permet d’obtenir un regard prenant la forme de celui d’un chaton. Assez différent du liner classique, il se dessine simplement en utilisant un pinceau biseauté très fin et une ombre à paupières marron (de préférence) ou un eyeliner noir si vous souhaitez obtenir un effet plus intense.

La particularité de cette méthode, c’est qu’elle inclut l’utilisation d’un pinceau légèrement plus touffu pour pouvoir estomper le trait et ainsi créer une ombre tout en l’étirant. Ce trait, plus fumé, moins défini, permet d’agrandir le regard et de l’élancer sans l’alourdir. Il fallait y penser !

Le kitten-eye liner, c’est pour qui ?

Pour toutes celles qui préfèrent les looks plus épurés, minimalistes, aériens et qui souhaitent mettre en valeur leurs yeux sans avoir à y passer des heures.

En revanche, si vous êtes une grande adepte de tendances makeup plus travaillées, passez votre chemin, car vous n’obtiendrez pas ici un résultat très expansif.

Nos inspirations

Notre shopping liner

Pinceau liner biseauté, Zoeva, 12€

Palette de fards à paupières Snap Shadows, Fenty Beauty, 25€

Pinceau estompeur, Sephora, 9,99€

Ombre à paupières daddi-o, Marc Jacobs Beauty, 12,50€

Eyeliner noir, Charlotte Tilbury, 29,90€

Crédits de l’image de une : Instagram – @beautybysarah, @melissa.hernandez.