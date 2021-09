Cet automne/hiver, c’est l’overdose de pigments et de gloss avec la tendance bold lips

Madmoizelle passe au crible les tendances beauté majeures de l’automne-hiver 2021. Aujourd’hui, on va vous donner envie de troquer votre rouge à lèvres nude pour des nuances ultra punchy. C’est ça la tendance bold lips !

Même si le masque est encore bien présent dans nos vies, il reste quand même des endroits où l’on peut le retirer. Une fenêtre de possibles qui nous permet de nous re familiariser avec un produit que l’on avait, depuis un moment, mis de côté : le rouge à lèvres !

Il faut dire que c’est probablement le produit qui a souffert le plus de la crise : en moyenne, ses ventes ont baissé de 75% depuis le début de la pandémie selon LCI. Une chute vertigineuse qui a signé un changement drastique de nos habitudes.

Selon le rapport baptisé The Future Of Lipstick et effectué par le groupe WGSN, spécialisé dans la prévision des tendances, de nombreuses personnes continueront d’adapter leur maquillage aux masques faciaux. Elles opteront, par exemple, pour des formulations qui offrent une longue tenue et une facilité d’application. Elles auront aussi tendance à se tourner vers des produits plus hydratants pour éviter la sécheresse due aux frottements du tissu.

Côté couleur, c’est la tendance bold lips qui l’emporte. De l’anglais « bold » qui veut dire audacieux, pêchu, cette nouvelle lubie beauté vise à appliquer sur nos lèvres des couleurs incandescentes et ultra pigmentées qui donnent un véritable coup de boost à la mise en beauté !

« Je pense que tout le monde voudra jouer sur ses lèvres avec une couleur plus audacieuse une fois que nous recommencerons à sortir », racontait Claudia Soare, présente de de la marque Anastasia Beverly Hills à Harpers Bazaar en juillet dernier. Et il semblerait qu’elle ait raison !

Même si le rouge à lèvres nude est une valeur sûre sur lequel le temps n’a pas d’emprise, l’extravagance d’un rose fuchsia, l’originalité d’un parme, le côté estival d’un orange sanguine ou le glamour d’un rouge feu n’ont pas leur pareil cet automne. Et ça change vraiment la donne !

Le gloss fait aussi son grand retour

Les influences Y2K sont encore bien présentes cette automne. Et avec elles vient l’avènement du gloss (non collant de préférence) qui continue sa belle lancée et devient l’accessoire incontournable. À ajouter par-dessus un rouge à lèvres coloré, il permet de donner plus de dimension à la bouche.

Jamie Dorman, maquilleur de célébrités, explique à In Style :

« Avant le Covid, la tendance des lèvres glossy commençait à faire son retour. Le Covid a mis un terme à toutes les tendances concernant les lèvres pendant un certain temps, mais c’est toujours la texture vers laquelle les gens gravitent. »

Evidemment, il reste difficile gérer la texture d’un gloss sous un masque, mais le fait qu’il puisse se porter aussi bien seul que par-dessus un rouge à lèvres punchy fait grimper sa popularité — d’après In Style toujours, le nombre de recherches associées au terme « gloss » ont augmenté de 90 % sur Google au cours des 90 derniers jours de 2020. Hâte de connaître les chiffres de 2021 !

Nos inspirations bold lips

Notre sélection de rouges à lèvres ultra pigmentés

Crème à lèvres ultra pigmentée, Rare Beauty, 23€

Rouge à lèvres rose intense, Make Up For Ever, 25€

Rouge à lèvres orange néon, Mac Cosmetics, 20,50€

Rouge à lèvres violet, Urban Decay, 15,60€

Gloss non collant, Maybelline New York, 8€

Crédits de l’image de une : @makeup_by__sasha, @mugopus, @ortalelimeleh1

