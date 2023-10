Cet automne, devenez une cosy girl 

Les températures commencent à baisser, l’automne à s’installer et l’envie de passer ses week-ends confortablement installé dans son canapé se fait sentir. En réponse à ce changement de saison, la tendance de la Cosy Girl voit le jour.

Sortez vos meilleurs ensembles en laine, vos chaussons fourrés, vos chouchous en soie, vos palettes de fards aux couleurs de l’automne, votre plaid et votre Pumpkin Spice Latte, la tendance de la Cosy Girl est à l’ordre du jour. Cette dernière met l’accent sur le confort, la chaleur et le repos à travers des mises en beauté douces et le port de vêtements confortables. Un concept né sur le réseau social Chinois TikTok, dont le hashtag #cosygirl recueille aujourd’hui plus de 26,6 millions de vues. Mais comment obtient-on un style Cosy pour affronter la saison fraîche ?

La coiffure de la Cosy Girl

Pince crabe, barrette, noeud ou chouchou en satin… La Cosy girl aime avoir les cheveux attachés pour pouvoir être plus confortable et ne pas avoir à s’en occuper le reste de la journée. Chignon flou ou sleek bun, queue de cheval douce ou French twist… Le but est de pouvoir se coiffer rapidement sans avoir à mettre en pli les cheveux. Praticité avant tout !

Le make up de la Cosy Girl

Le propre de la tendance Cosy Girl est d’en faire le moins possible. Mais pour les jours où vous souhaitez vous maquiller, les tons marron, de beige, de moka, de cannelle ou encore de caramel sont de mise et pourront sublimer un teint frais, léger et une peau matifiée. Côté lèvres, un peu de gloss ou de baume fera largement l’affaire et pourront être complétés d’un contour des lèvres marron choisi en fonction de votre carnation.

Le style de la Cosy girl

Vous l’aurez compris, le concept de la Cosy girl c’est de privilégier le confort. De ce fait, il est conseillé de porter tous les vêtements dans lesquels vous allez vous sentir bien. Ensemble de jogging, legging, short et pull molletonnés, chaussettes mi-hautes et Ugg… Le but ? Vous sentir comme dans un pyjama un peu partout où vous vous rendez. Pas mal comme idée, non ? Ça vous évitera la sensation d’engoncement de fin de journée quand vous portez un jean au bureau. Ne nous remerciez pas.

Photo Instagram @bethmccreadie

La Cosy Girl en image

