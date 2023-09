Grâce à TikTok, ce produit de beauté multitâches fait son grand retour 

C’est loin d’être une nouveauté dans le paysage cosmétique et pourtant, les Benetint, ces blush liquides hautement pigmentés reviennent sur le devant de la scène grâce à… TikTok bien sûr.

Si la mode est tournée vers les années 2010, le monde de la beauté s’intéresse aussi aux cosmétiques qui ont fait leurs preuves en cette période. Non, on ne vous parle pas du fond de teint Double Wear d’Esthée Lauder (même si c’est un classique qui fait toujours son effet sur la peau) ou bien du Radiant Creamy Concealer de NARS, mais bien d’un blush liquide multitâches : le Benetint. Vous vous souvenez de lui ? Si la réponse est non, laissez nous vous éclairer.

Le Benetint : un blush tout en délicatesse

Le Benetint est ce petit flacon rouge dans lequel se cache un liquide teinté qui s’applique aussi bien sur les joues, les paupières ou la bouche. Au-delà d’être extrêmement facile à utiliser, même pour les plus novices, ce dernier dispose d’une tenue longue durée, qui permet d’éviter les retouches durant la journée. Mais sa principale qualité, c’est avant tout sa transparence qui permet à toutes les carnations d’obtenir une mise en beauté délicate, sans en faire trop. Et si vous suivez de près les tendances beauté du moment comme celle du Balletcore, de la Vanilla ou encore de la strawberry girl, il se peut que ce produit soit celui qu’il vous faut pour compléter votre look.

@oliviaj.oneill my favourite product at the moment, the perfect sun kissed glow 🌟 #floratint #benetint #naturalmakeup #skintint #makeup #cleangirl #nomakeuptomakeup #naturalmakeup ♬ original sound – user28819948452 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Une popularité grandissante

Sur TikTok, le hashtag #benetint recueille d’ores et déjà plus de 373,9 millions de vues ! Un palmarès important, qui permet de toucher du doigt l’ampleur du retour de ce produit phare de la marque Benefit. Et si certains influenceurs beauté n’étaient pas très fans de cette formule la première fois qu’ils l’ont testé, ce deuxième essai semble être plus que concluant. La raison ? La diversité des couleurs proposées mais aussi des textures, qui permettent d’obtenir un effet bonne mine en 1 minute chrono.

La preuve en images…

@sarah_wolak I can confirm that this lasted ALL DAY even through the fair!! 10/10 #floratint #benetint ♬ Monkeys Spinning Monkeys – Kevin MacLeod & Kevin The Monkey Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

@alinka_zaripova_ New bene tint blushes by @benefitcosmetics . Once they dry, it’s stays on for the whole day 10/10 #benetint #benetintcheck #benefitcosmetics #benefitclubpink ♬ Écoute Chérie – Vendredi sur Mer Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

