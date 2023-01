Voici l’astuce d’une dermato pour un contour de l’oeil rebondi comme des fesses de bébé

Votre contour des yeux est aussi sec que le désert d’Atacama ? Ce hack beauté très simple peut vous aider, et il est approuvé par une experte !

Après le rouleau de papier d’aluminium, qui aide à neutraliser l’électricité statique des cheveux, un autre habitué des tiroirs de cuisine est bien parti pour faire son entrée dans les routines beauté, et plus particulièrement celles dédiées au soin du visage : le film alimentaire ! Eh oui, cette matière plastique, déjà utilisée dans les salons de coiffure pour réaliser les balayages et dans les instituts de beauté pour optimiser certains soins du corps, pourrait aussi avoir des atouts pour notre joli minois. On vous explique.

Le film alimentaire, le hack beauté pour un contour de l’oeil bien hydraté

Dans une vidéo publiée il y a quelques jours sur son compte TikTok, la dermatologue Shereene Idriss, suivie par plus de 110 000 abonnés, a répondu à une problématique cutanée rencontrée par la créatrice de contenu très populaire Mikayla Nogueira : le contour des yeux déshydraté. Et l’astuce de la professionnelle de santé pour retrouver une peau lisse et rebondie a de quoi surprendre !

En effet, afin de profiter de tous les bienfaits de son soin contour des yeux ou de sa crème hydratante, et de maximiser ses effets sur la qualité de la peau, Shereene Idriss conseille d’appliquer une bonne dose de produit sur cette zone, puis d’appliquer un morceau de film alimentaire par-dessus avant de laisser poser le tout pendant une quinzaine de minutes.

En créant une barrière imperméable et en emprisonnant la chaleur, le film étirable va permette un meilleure taux d’absorption du produit et de ses ingrédients actifs par la peau. C’est le principe de la thérapie d’occlusion, qui peut être employée dans le traitement de plusieurs affections cutanées courantes telles que le psoriasis, l’eczéma et la dermatite chronique des mains.

Une astuce beauté facile à essayer et qui, d’après la dermatologue, donne de très bons résultats ! Mais attention tout de même à ne pas en abuser : le film alimentaire est un produit jetable peu écologique, issu de la pétrochimie, et qui a de grandes chances de terminer sa longue vie dans les océans. Les patchs yeux réutilisables, comme ceux de Seasonly (28€ les deux) ou de P.Lab Beauty (20€ les deux), sont une alternative plus respectueuse de l’environnement, et ils sont tout aussi efficaces !

Crédit photo image de Une : Rada Aslanova sur Pexels