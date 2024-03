Pourquoi tout le monde du skincare jure par ce sérum The Ordinary Acide Hyaluronique 2 % + B5 ?

Avec ses produits simples et efficaces qui mettent en avant des principes actifs aux bienfaits testés et approuvés par la science, la marque The Ordinary excelle pour proposer du bon skincare à petits prix. Preuve supplémentaire avec son sérum Acide Hyaluronique 2 % + B5, qui a été reformulé pour être encore hydratant, sans coller. Décryptage.

Bon, ok, ce titre est peut-être un petit peu exagéré. Mais la réalité, c’est que beaucoup beaucoup, de gens auraient intérêt à l’adopter. Car ce sérum hydratant The Ordinary a beaucoup de raisons d’être le best-seller absolu (en termes de volume de ventes) de la marque depuis son lancement en 2021. Entre temps, elle a tout de même voulu le reformuler. Pour améliorer encore son pouvoir hydratant en rajoutant des céramides (des lipides naturellement présents dans la peau pour y soutenir la barrière cutanée). Et pour retravailler les différents poids moléculaires d’acide hyaluronique. Le résultat s’avère disponible depuis mi-février 2024, tout aussi concentré, mais moins collant, et toujours à petit prix.

Pourquoi The Ordinary a reformulé son fameux sérum hydratant Acide Hyaluronique 2 % + B5 ?

Le directeur scientifique de The Ordinary explique ainsi cette reformulation dans un communiqué de presse :

« Dans notre précédente formule, l’acide hyaluronique de poids moléculaire plus élévé faisait le gros du travail en matière de rétention d’hydratation, mais il contribuait à rendre la texture collante décrite par nos consommateurs. En ajoutant un nouvel acide hyaluronique de faible poids moléculaire, nous avons équilibré le rapport entre les poids moléculaires pour fournir une hydratation sur plusieurs couches de la surface de la peau sans sensation collante. Et, pour compenser la perte partielle de l’acide hyaluronique de poids moléculaire élevé, nous avons introduit un complexe de céramides qui soutient la barrière d’hydratation de la peau, ce qui en fait une formule hydratante complète. »

En d’autres termes, si vous étiez déjà adepte, cette reformulation risque de vous rendre encore plus accro. Si vous l’aviez déjà testé et le trouviez trop collant, ça vaut le coup de rééssayer. Et si vous ne le connaissiez pas, c’est peut-être le moment de s’y pencher.

Quels sont les principes actifs du sérum hydratant Acide Hyaluronique 2 % + B5 de The Ordinary ?

Mais qu’est-ce qu’on trouve dans ce sérum si culte de The Ordinary ? C’est comme le Port-Salut, c’est écrit dessus. Donc 2 % d’acide hyaluronique sous cinq formes différentes (poids moléculaires faibles, moyen, haut, un polymère croisé d’AH, ainsi que de l’AH hydrolysé) afin d’hydrater au max les couches de la surface de la peau. Outre cet humectant, de la provitamine B5 (également appelé panthénol) vient contribuer à soutenir la formation de composants fondamentaux de la barrière cutanée, comme des molécules d’acides gras, dont les céramides font partie. Et tant qu’à faire, The Ordinary a aussi enrichi sa formule de ces fameux lipides, justement, pour encore mieux retenir l’hydratation, renforcer la barrière cutanée, et ainsi garder une peau bien rebondie. Un cocktail simple et efficace de bienfaits pour la peau, à appliquer matin et/ou soir, juste après le nettoyage.

