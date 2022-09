Ce baume La Roche-Posay est la nouvelle obsession de TikTok pour traiter l’acné

Les soins réparateurs ont la cote pour apaiser et soulager l’irritation des boutons enflammés, et le produit le plus en vogue du moment coute moins de 15€ !

Pour lutter contre les petits boutons, on peut compter sur les soins anti-imperfections : bourrés d’actifs anti-bactériens et cicatrisants, ils permettent de calmer l’inflammation de la peau, d’assécher les imperfections et de les faire déguerpir fissa. Si leur efficacité n’est plus à prouver, ils ont malheureusement tendance à malmener les peaux sensibles et à entraîner l’apparition de rougeurs, d’irritations et même d’épisodes de desquamation.

Pour éviter ces désagréments, de plus en plus de personnes à l’épiderme fragile misent sur la douceur des soins réparateurs pour traiter leurs problèmes de peau. C’est notamment le cas sur TikTok, où le Baume Cicaplast B5 de La Roche-Posay est largement plébiscité.

Baume Cicaplast B5 de La Roche-Posay, le chouchou des peaux sensibles pour apaiser l’acné

Si le Baume Cicaplast B5 de La Roche-Posay ne revendique aucune vertu anti-acné, il contient tout ce qu’il faut pour calmer les poussées de boutons et accélérer la réparation de la peau : de la vitamine B5, du madécassoside (une molécule extraite de la plante Centella Asiatica) et un complexe prébiotique breveté pour apaiser l’inflammation et lutter contre les rougeurs et la desquamation.

Et d’après les dizaines de tiktokeuses et tiktokers qui ont intégré ce produit à leur routine skincare, il fonctionne aussi bien qu’un soin local anti-imperfections, les irritations en moins. Et si on testait la prochaine fois qu’une pustule pointe le bout de son nez ?

Retrouvez le Baume réparateur apaisant Cicaplast B5 de La Roche-Posay, 12,50€ pour 40 ml

À lire aussi : Hailey Bieber a une solution imparable pour faire sécher ses boutons plus vite, et elle coûte moins de 10€

Crédit photo image de Une : Anete Lusina sur Pexels