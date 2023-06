La dernière bande-annonce de Black Mirror lève le voile sur le titre et les univers développés dans les 5 épisodes de la saison 6. Rendez-vous sur Netflix le 15 juin.

Depuis le début de Black Mirror en 2011, vous n’avez plus jamais vu de la même façon les hommes politiques (« L’Hymne national »), les intelligences artificielles (« Bientôt de retour ») ou encore le simple fait de noter un service (ou une personne…) avec des étoiles (« Chute libre »)…

La dernière bande-annonce de Black Mirror saison 6

Le 15 juin, la série d’anthologie britannique est de retour pour une saison en 5 épisodes… Et grâce à une bande-annonce généreuse, on connait d’ores et déjà les thèmes à propos desquels on développera un traumatisme à vie.

Dans ce nouveau trailer, on découvre les titres et l’intrigue des épisodes, qui ne seront pas reliés entre eux et mettront en scène des personnages et des mondes indépendants.

Préparez-vous pour cinq « nouveaux cauchemars, révélations, hallucinations, spirales et claques mentales »…

True Crime, satire politique …

Dans le premier épisode intitulé Joan is awful, une femme découvre que sa vie a été transformée en une série télévisée diffusée sur une plateforme du nom de Streamberry. Son propre rôle est joué par la grande Selma Hayek, de quoi attirer encore plus les foules… Sous ses yeux effarés, sa vie devient une télé-réalité à laquelle tout le monde a accès.

On retrouvera ensuite Loch Henry, un épisode dans lequel deux documentaristes en couple se lancent sur la piste d’un kidnappeur qui sévit dans la campagne écossaise…Au-delà des méthodes sordides du kidnappeur, c’est l’obsession obscène du duo qui sera au coeur de cet épisode.

Le troisième épisode, Beyond the Sea, est plus mystérieux : on y découvre Aaron Paul (Breaking Bad) et Josh Hartnett en astronautes envoyés dans l’espace dans les années 1960.

Quant aux deux derniers épisodes, intitulés Mazey Day et Demon 79, ils suivent respectivement le quotidien d’une paparazzi dans sa traque d’une star au crépuscule de sa carrière, et une vendeuse qui devient la proie de violentes pulsions meurtrières.

Comme les saisons précédentes, la saison 6 est pilotée par le créateur de la série, Charlie Brooker. Autant dire qu’on a de bonnes raisons de croire que le résultat sera à la hauteur.

Un casting cinq étoiles

En plus de la diversité des thèmes abordés et de l’aspect très cinématpgraphique de cette nouvelle saison, ces épisodes ont de quoi nous attirer pour les stars qu’ils mettent en scène. Peu de séries peuvent se targuer de réunir aussi bien Aaron Paul, Salma Hayek Pinault, Kate Mara, Michael Cera, Josh Hartnett ou encore Zazie Beetz…

Salma Hayek au casting de Black Mirror saison 6 // Source : Capture écran Youtube

