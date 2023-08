On a sélectionné les 6 meilleurs true crime, pour frissonner devant Netflix

Dehors, les températures grimpent… Et si on en profitait pour rester au frais, en ajoutant même un supplément frissons devant des histoires et des faits-divers plus mystérieux et glaçants les uns que les autres ? Voici notre sélection des meilleurs true crime sur Netflix.

Des journées à rallonge, des envies de frisson… L’été est peut-être la meilleure saison pour se plonger dans l’atmosphère captivante des true crime, qui nous plongent dans les rouages d’enquêtes passionnantes tirées d’histoire vraies.

Un portrait robot qui glace le sang et vous marque longtemps, un minuscule détail à l’origine d’un rebondissement que personne n’avait vu venir, une victime à laquelle on s’identifie… Ces documentaires ont tout pour nous captiver et parfois, nous marquer pour longtemps.

En la matière, Netflix n’a pas à rougir de son catalogue, duquel on a tiré les meilleures pépites.

L’affaire Fourniret : dans la tête de Monique Olivier

Si des océans d’encre ont coulé sur Michel Fourniret, le violeur et tueur en série le plus tristement célèbre de France, son épouse reste un mystère.

La personnalité de celle qui a partagé la vie du monstre pendant 18 ans est décortiquée dans cette mini-série qui pose la question : était-elle une victime manipulée, ou manipulatrice ?

Girl in the Picture : Crime en abîme

Le pitch ? « Dans ce documentaire, une femme trouvée morte au bord d’une route laisse derrière elle un fils, un homme qui prétend être son mari, et un mystère cauchemardesque ».

À sa sortie en 2022, ce film de 1h41 a laissé de nombreux spectateurs sans voix : certains le qualifiaient de « documentaire criminel le plus tordu » quand d’autres estimaient qu’il s’agissait du document le plus « choquant et horrible » de la plateforme…

On souhaite du courage à toutes celles et ceux qui oseront franchir le cap.

Les femmes et l’assassin

Réalisé par Mona Achache et Patricia Tourancheau, Les femmes et l’assassin ne ressemble à aucun autre true crime.

Contrairement à d’autres documentaires sensationnalistes, Les femmes et l’assassin raconte l’affaire Guy Georges en se concentrant sur les perspectives et les voix des femmes impliquées dans cette dernière. Oubliez le portrait fasciné d’un tueur en série : faites place aux mères de victimes, aux enquêtrices, aux avocates qui ont rythmé cette histoire.

« L’angle est de donner le point de vue des femmes (…) Revisiter cette affaire avec le regard des quatre femmes (…) c’est donner un autre point de vue. » explique Patricia Tourancheau, co-réalisatrice du film. Une œuvre qui vous restera longtemps en mémoire.

Making a murderer

Avec ses centaines de notes positives sur Allociné, Making a murderer est un immanquable du genre et a même remporté quatre Emmys, dont celui de la meilleure série documentaire. Et pour cause : au-delà du fait divers, ce docu-thriller tourné sur 13 ans dissèque une justice américaine gangrénée par les rapports de pouvoir et la corruption.

On se retrouve plongé dans le destin tragique de Steven Avery, un Américain ayant passé 18 ans de sa vie en prison pour agression sexuelle avant d’être innocenté… puis accusé d’avoir tué une jeune femme, deux ans après sa sortie de prison.

L’Affaire Watts, chronique d’une tuerie familiale

Vidéos de caméra de surveillance, textos, enregistrements téléphoniques, images brutes : voilà quelques ingrédients qui rendent ce film d’1h22 si captivant, immersif, et en ont fait l’un des true crime les plus populaires sur Netflix.

Il s’intéresse à la disparition de Shanann Watts et de ses enfants. Grâce aux nombreuses archives présentées dans le film, on peut essayer de mener soi-même l’enquête en remontant le film des évènements…même si l’ampleur de la violence de ce fait divers reste inimaginable.

Un bail en enfer

Les true crime ne sont jamais aussi glaçant que quand le mal vient de l’intérieur – en l’occurence, de son propre foyer.

Quatre épisodes, quatre faits divers sur des colocataires sinistres. Une grand-mère moins gâteau qu’il n’y parait, un meurtrier clamant être « amoureux » de sa victime, un escroc, manipulateur et arnaquer et enfin, un squatteur en série violent… Les protagonistes terrifiants de cette mini-série cruelle vous feront réfléchir à deux fois avant de chercher une coloc pour la rentrée !

