Mon petit renne : l’étrange final de la série annonce-t-il une saison 2 ?

La fin de la nouvelle série choc sur Netflix dévoile la conclusion de l’affaire vécue par Richard Gadd. Pourtant, il n’est pas impossible que la série ait une suite.

Personne ne l’avait vu venir, pourtant cette série est la plus vue en France depuis plusieurs semaines. À peine annoncée par Netflix dans les sorties du mois d’avril (dans le programme elle n’avait même pas de date de sortie), cette minisérie en 7 épisodes binge-watchable en seulement 4 heures a provoqué de vives réactions parmi le public.

Certains rapportent ne pas avoir pu regarder la série à cause de ses séquences les plus brutales, d’autres louent la profondeur de son propos sur une société minée par les violences sexistes, homophobes et transphobes.

Mon petit renne raconte la terrible histoire vraie du réalisateur, acteur et humoriste Richard Gadd. Pendant 3 ans, il a été victime d’une stalkeuse qui l’a suivi, harcelé et agressé sexuellement. Le Daily Mail rapporte que Gadd a reçu 40 000 e-mails (ce qui revient à 35 mails par jour), 740 tweets, 350 messages vocaux ainsi que des centaines lettres. Pourtant, Richard Gadd a réagi de manière étrange aux comportements de son harceleuse, développant avec elle une relation ambiguë et malsaine.

Mon petit renne // Source : Netflix

Pas de saison 2 annoncée pour le moment, mais une scène finale étrange

Alors que Netflix nous a habitué aux fins de série tout en suspens et en cliffhanger (parfois un peu tirés par les cheveux), Mon petit renne se termine sur un épisode qui semble conclure la série. Donny, le personnage principal joué par Richard Gadd se libère de ses démons en confiant les lourds secrets qu’il garde en lui. Pour l’heure, ni Netflix ni Gadd n’ont annoncé de saison 2. Le magazine américain Elle explique que « Mon petit renne est une série limitée, ce qui signifie qu’elle a été créée dans le but de n’avoir qu’une seule saison. »

Cependant, Elle précise aussi que, « cela ne veut pas dire que l’équipe n’a pas la chance de prolonger au-delà de la première saison. » Autrement dit, rien n’est impossible. Et justement, la toute dernière scène de la série titille notre imagination. Accoudé à un bar, Donny est très ému. Il s’aperçoit qu’il a oublié son portefeuille. « Ne t’inquiète pas, c’est pour moi », lui dit alors le serveur. Une réponse qui résonne parfaitement avec la rencontre entre Donny et Martha, lorsqu’il lui avait offert un verre dans le bar où il travaille. Cette scène signifie-t-elle que la boucle est bouclée ou au contraire, que le cauchemar recommence ?

Mon petit renne

Interrogée sur cette conclusion intrigante, Richard Gadd a expliqué à Radio Times :

« J’aime bien l’ambiguïté de la fin, je ne veux pas y donner de sens. Je pense que cela peut être interprété de différentes manières. Je sais ce que j’ai en tête – cette fin est ce que je préfère dans toute la série, la façon dont elle se termine.

En attendant une potentielle surprise, Mon petit renne est toujours disponible sur Netflix.

