Suspens et plot twist fous : on a classé les 3 meilleures séries d’Harlan Coben sur Netflix

Une disparition ou en crime mystérieux, des énigmes, un dénouement que personne n’avait vu venir… Netflix est l’endroit parfait pour faire le plein de bonnes séries policières. Surtout depuis que la plateforme a adapté les histoires d’Harlan Coben, l’écrivain roi du suspens.

Amatrices de polar et d’histoires à suspens, vous ne pouvez pas être passée à côté d’Harlan Coben, le maître du genre. C’est à cet auteur américain prolifique et multi-récompensé que l’on doit des titres palpitants comme Ne le dis à personne (adapté au cinéma par Guillaume Canet), Double Piège ou Dans Les Bois. Il ne s’agit là que de quelques titres, puisque la bibliographie de Coben ne compte pas moins de 33 titres !

La bonne nouvelle, c’est qu’Harlan Coben est tout aussi présent sur papier que sur le petit écran. Ses ouvrages ont donné naissance à de multiples adaptations. L’écrivain a même signé un contrat avec Netflix pour adapter 14 de ses ouvrages en mini-série. Parmi les 8 titres déjà sortis sur Netflix, certaines comptent parmi ce que la plateforme propose de meilleur en matière de série policière. Voici le top 3 des meilleures mini-séries d’Harlan Coben.

3 : Double piège : la dernière mini-série de Coben, des retournements de situations à chaque instant

Double Piège, de quoi ça parle ?

Dans cette mini-série en 8 épisodes, on suit Maya, une ancienne soldate qui tombe sur une caméra espion son mari qu’elle pensait assassiné. Choquée, cette dernière part à la recherche de vérité, pour savoir si son mari est bel et bien mort. Qu’il s’agisse de confronter sa belle-famille ou de collaborer avec une détective, Maya est prête à tout pour élucider ce mystère qui la ronge et la plonge dans un passé trouble.

Pourquoi on binge-watch

Très populaire, Double Piège (Fool Me Once en anglais) s’est longtemps maintenue dans le top des programmes les plus regardées sur Netflix en janvier dernier. Il s’agit de la dernière adaptation en date de Coben sur Netflix.

Si vous êtes du genre à piquer du nez devant votre écran, Double piège est LA série pour vous tant elle multiplie les rebondissements. Certains spectateurs lui ont même reproché de privilégier les plot-twist à la crédibilité. Pour peu que vous suspendiez parfois votre crédulité, Double Piège est un grand huit de révélations.

2 : Innocent : le rêve tourne au cauchemar

Innocent, de quoi ça parle ?

Après avoir accidentellement tué un homme au cours d’une méchante bagarre dans un bar par le passé, Mateo Vidal (Mario Casas) est finalement libéré de prison. A sa sortie, il entame une relation avec Olivia, son ancien crush, qu’il finit par épouser. Alors que le début de cette série hispanique en huit épisodes commence comme un rêve conjugal, le passé trouble d’Olivia refait surface et trouble Mateo…Parallèlement, on suit l’enquête d’un détective, qui mène des recherches sur le suicide suspect d’une religieuse.

Pourquoi on binge-watch

Si vous vous sentez désarçonnée en commençant Innocent, c’est tout à fait normal. La mini-série est un parfait exemple de l’une des spécialités de Coben : réunir dans une révélation (incroyable) plusieurs éléments qui semblent à priori indépendants les uns des autres.

1 : Safe, la meilleure série tirée d’un roman d’Harlan Coben sur Netflix

Safe, de quoi ça parle ?

Dans Safe, Tom est joué par Michael C. Hall, la star de la série iconique Dexter. Ce chirurgien veuf et père de famille enquête sur la disparition de sa fille, Jenny, et sur la mort du petit ami de cette dernière. Le jeune Chris a été retrouvé noyé dans une piscine. Epaulé par des personnages secondaires à l’intelligence redoutable, Tom va se confronter à une vérité dérangeante. Son quartier bourgeois a beau être protégé par des murs d’enceinte et des caméras de surveillance partout, le danger pourrait bien se tapir à l’intérieur de ces murs…

Pourquoi on binge-watch

Dans Safe, on retrouve tous les éléments qui ont fait la popularité de Coben. Chaque personnage a des choses à cacher et devient un suspect potentiel et l’on ne compte même plus les zones d’ombre, de tensions et de rebondissements offerts par la série. On vous conseille de la regarder à plusieurs, car chaque épisode vous fera imaginer les théories les plus folles. Attendez vous aussi à un final au comble de la surprise et de l’émotion…

On vous aura prévenu, ça vaut le coup d’œil.

