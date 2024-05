Netflix : 6 films au plot twist fous pour profiter du pont de l’Ascension comme il se doit !

Marre des films trop compliqués qui ne mènent nulle part ? Pour ce long week-end de l’ascension, on vous a sélectionné la crème de la crème des films qui vous mènent d’une incertitude à l’autre jusqu’à vous faire exploser le cervelet.

Malgré une quantité de films insipides, le catalogue Netflix brille pour un aspect : ses thrillers à suspens, ses films haletants et autres programmes au plot-twist fou. Un classement garantie sans Shutter Island et sa creepy lady.

Le plus horrifique : Les Autres

En 1945, dans une immense demeure victorienne isolée sur l’île de Jersey au large de la Normandie, vit Grace, une jeune femme pieuse, et ses deux enfants, Anne et Nicholas.

Les journées sont longues pour cette mère de famille qui passe tout son temps à éduquer ses enfants en leur inculquant ses principes religieux. Atteints d’un mal étrange, Anne et Nicholas ne doivent en aucun cas être exposés à la lumière du jour. Ils vivent donc reclus dans ce manoir obscur, tous rideaux tirés. Un jour d’épais brouillard, trois personnes frappent à la porte du manoir isolé, en quête d’un travail. Grace, qui a justement besoin d’aide pour l’entretien du parc ainsi que d’une nouvelle nounou pour ses enfants, les engage. Dès lors, des événements étranges surviennent dans la demeure…

Le plus glaçant : Ex Machina

Ex Machina est sans aucun doute l’un des films les plus brillants qui soit sorti au cinéma ces dix dernières années.

Ex Machina

Dans ce film en huit-clos, on suit Caleb, un codeur surdoué de 26 ans. Il remporte un séjour d’une semaine dans la résidence du grand patron de sa boite à la montagne. Mais quand Caleb arrive dans la demeure isolée, il découvre qu’il va devoir participer à une expérience troublante : interagir avec le représentant d’une nouvelle intelligence artificielle apparaissant sous les traits d’une très jolie femme robot prénommée Ava.

Le plus immersif : Searching, portée disparue

Et si on poussait encore plus loin le curseur de l’immersion, avec un thriller qui se déroule exclusivement sur un écran d’ordinateur ?

Searching se situe au moment où Margot, une ado de 16 ans, disparaît. Malgré un CV brillant, l’inspectrice chargée de l’affaire n’a pas le moindre indice et l’enquête n’avance pas. David, le père de Margot décide de prendre les choses en main en commençant par là où personne n’a encore regardé : l’ordinateur de sa fille… Messageries facebook, Instagram, images captées par une webcam, vidéos diffusées par les médias, Searching : Portée disparue est un labyrinthe extrêmement malin fait d’images composites. On s’y plonge, à la recherche du moindre indice.

Mention spéciale à son twist final stupéfiant, mais malgré tout possible à deviner, à condition d’être attentive aux détails. Du point de vue de la forme, on peut parier que vous n’avez jamais rien vu de semblable à la télé ou au ciné.

Le plus imprévisible : Get Out

Aux petites chanceuses qui n’ont pas encore vu Get Out et qui ont encore tout à découvrir du film, laissez-nous vous mettre dans l’ambiance. À mi-chemin entre thriller psychologique, comédie et film d’horreur, le film suit Chris, un jeune homme noir qui rend visite à la famille de Rose, petite amie blanche dans leur maison isolée. D’abord frappé par une atmosphère tendu, Chris va être confronté à une série d’incidents de plus en plus inquiétants, qui lui feront découvrir l’inimaginable.

De la micro-agression, du fétichisme à l’insulte, Get Out nous fait éprouver la violence pernicieuse du racisme systémique, sans rien perdre de son goût pour le suspens, l’horreur et l’humour. De loin l’un des meilleurs films sur Netflix.

Le plus insolent : Fight Club

Si vous faîtes partie des rares chanceux qui n’ont pas encore vu Fight Club, il n’y a plus d’excuses pour découvrir ce film fou, crasseux et parfait.

Le narrateur, sans identité précise, vit seul, travaille seul, dort seul, mange seul ses plateaux-repas pour une personne, comme beaucoup d’autres personnes seules qui connaissent la misère humaine, morale et sexuelle. C’est pourquoi il va devenir membre du Fight club, un lieu clandestin ou il va pouvoir retrouver sa virilité, l’échange et la communication. Ce club est dirigé par Tyler Durden, une sorte d’anarchiste entre gourou et philosophe qui prêche l’amour de son prochain.

Le plus oppressant : Oxygène

Dans cette pépite beaucoup trop sous-côtée sur Netflix, une femme se réveille seule dans une unité cryogénique. Elle ne sait plus qui elle est, ni comment elle a pu finir enfermée dans une capsule de la taille d’un cercueil. Tandis qu’elle commence à manquer d’oxygène, elle va devoir recomposer les éléments de sa mémoire pour sortir de ce cauchemar.

Dans Oxygène, le suspens nous coupe le souffle, au premier degré. On ne sait plus si on a du mal à respirer à cause d’une intrigue qui ne cesse de nous tenir en haleine, ou parce que le huit-clos est de plus en plus oppressant. Une expérience physique, psychologique et dramatique qui débouche sur une fin que personne n’avait vue venir.

