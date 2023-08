Le récap pailleté de Drag Race, ép.7 : des revenantes, une pluie de sequins et un twist majeur 

Retrouvez chaque lundi sur Madmoizelle le récap de la saison 2 de Drag Race France ! Cette semaine, les reines doivent défendre leur place pour aller en demi-finale et survivre à un gros rebondissement.

Previously on : Cookie Kunty et Keiona étaient élues reines du Time Ball, tandis que Moon, à bout mentalement, décidait de quitter la compétition. Les reines sont attristées par ce départ impromptu. “C’est ensemble qu’on est les plus fortes” est le message laissé par la Suissesse. Cœur sur toi Moon !

Des psys et des marionnettes

Karl se découvre un nouveau métier : psy pour drag queen ! Et il a fort à faire entre une Keiona en plein transfert, qui tente de le draguer à coup de répliques de Titanic (“Dessine-moi comme une de tes Françaises, Jack”), une Cookie qui rêve d’être un poney ou une Punani en pleine crise de larmes ! De son côté, Mami Watta profite de la séance pour faire une bonne sieste réparatrice.

Mini-Challenge “Puppets” : Dans ce challenge traditionnel de la franchise Drag Race, les reines tirent au hasard une marionnette à l’effigie d’une de leur concurrente. Elles doivent la customiser et nous faire rire avec. Mami Watta déteste les marionnettes : “Pourquoi des grands adultes mettent des peluches dans leur main ? “. Vraie question. La toujours impeccable Keiona se rate avec la marionnette Mami Watta, par manque de répartie : mais comment est-ce possible ? “Elle est perdue dans la sauce. On entend les criquets dans la salle.” constate Sara Forever. Cookie s’en sort plutôt bien avec la marionnette de Sara mais comme d’hab, elle est un poil trop bitchy. C’est aussi pour ça qu’on l’aime ! Punani imite les tics de langage de Keiona, à base de “machin chose et tout”, et a prévu une pelote de laine à étirer en clin d’œil à son défilé avec sa tresse plus longue tu meurs.

“Salut ! Je suis une jeune femme pleine de pep’s et dynamique !!” Sara évoque les fameuses boucles d’oreilles en QR Code de Punani, qui ont fait sensation la semaine dernière. On apprend que c’est son petit ami qui les a créés, et donc que Punani est maquée (sorry les fans !).

Si elle n’avait pas envie de faire ce challenge, Mami Watta s’en tire super bien avec la marionnette Cookie. Elle rappelle avec humour toutes les embrouilles qu’elle a eu avec à peu près tout le monde. Et à la surprise générale, c’est Mami Watta qui remporte le challenge. “Léchez-moi les pieds, c’est moi la gagnante ! ” lance-t-elle, en toute humilité.

Les revenantes ont la dalle

Maxi-challenge “Showtime” : cette semaine, les reines doivent performer sur une chanson de Nicky Doll et accéder ainsi à la demi-finale, mais il y a un twist ! Elles apprennent qu’elles formeront un girl band contre le groupe des reines éliminées. Rose, Vespi, Kitty Space, Piche et Ginger Bitch ont ainsi l’occasion unique de reprendre leur place dans la compétition ! Nicky Doll choisira en effet la meilleure du groupe des éliminées et la pire du groupe des reines en compétition pour un lip-sync LE-GEN-DAIRE ! Les jurés invités cette semaine sont le prodige de la mode, Victor Weinsanto, et la queen de la littérature féministe, Virginie Despentes. “Je t’expliquerai qui c’est”, glisse Cookie Kunty à Mami Watta !

Les reines discutent des revenantes : “Piche est la danseuse du groupe” note Keiona. Cette dernière prend les devants pour gérer la chorégraphie du groupe. On se retrouve en plein western quand nos queens tombent sur les reines éliminées et bien décidées à prendre leur revanche. “Ça va partir en battle de R&B” prévient Keiona !

Le Drag, un divertissement pour les petits et les grands

Dans l’atelier, Keiona explique qu’elle se produit parfois devant des familles, avec des enfants, tout comme Cookie. Les enfants sont bien plus chill que leurs parents concernant les drag queens.“Nous les drags pour les enfants, on est un peu comme des personnages de dessins-animés. Il n’y a pas de problèmes en soi, c’est les autres qui les créent.”, explique Cookie. Une discussion qui résonne avec les récentes polémiques orchestrées par des groupes réactionnaires, qui font tout pour interdire les spectacles de drag queens destinés aux enfants. Une panique morale qui touche de nombreux pays.

Comme le rappellent les reines, il existe différents types de shows. Certains sont destinés aux enfants, d’autres non, il suffit de se renseigner. Ces préjugés contre les shows de drag taxés de “sexuels” ne cessent de gagner du terrain. Les queens parlent du procès qui est fait au drag de “pervertir les enfants ou les amener à se poser des questions sur le genre”. Pour Punani, c’est tout simplement “un faux débat, qui éclaire juste un manque d’ouverture d’esprit”.

Maxi challenge “Showtime” : Ça fait trop plaisir de savoir que la grande Virginie Despentes aime Drag Race. L’écrivaine lesbienne explique : “J’aime les princesses, j’aime les paillettes et j’aime la connerie”. Same girl ! Le moment est venu pour “Les Revenantes” de briller sur le titre “Attention” de Nicky Doll. Elles se donnent mais leurs performances manque de cohésion, autant dans la danse que dans leurs tenues trop différentes. Le rappel “paillettes” ne suffit pas. Elles auraient dû opter pour une couleur forte. Et les niveaux sont très disparates. Kitty Space, Vespi et Piche sortent du lot.

Le deuxième groupe, baptisé “Les 5 fantastiques”, se montre plus soudé, plus précis dans ses mouvements, et leurs tenues noires en jettent. On sent une plus forte cohésion, dûe au fait que ces cinq queens travaillent ensemble depuis plusieurs semaines.

Un come-back inattendu

Défilé sur le thème “Brillez pour nous” : toute de strass vêtue, Keiona revisite la figure de Nefertiti avec un look inspiré de Dior, époque Galliano. Le plus : son chapeau de 60cm de haut ! Mami Watta porte un look étonnant, avec un corset en sequins argentés (on adore les caches tétons !), relié à une jupe drapée. Son visage est caché par une cagoule de sequins. “Je ne suis pas seulement un visage !” commente la queen. C’est dit.

En combinaison intégrale sequin et bikini pailleté, Cookie Kunty est une baigneuse des années 70, avec un twist camp. Sara Forever hypnotise avec un total look en robe noire à sequins qui lui remonte jusqu’au visage. Elle a prévu un reveal : les sequins changent de couleur quand elle y passe ses mains, jusqu’à lui ajouterdu maquillage sequins sur le visage. “Techniquement, c’est incroyable”, note Victor Weinsanto. Punani défile dans un de ses looks signature – robe verte et perruque rouge – créés en total look sequins, jusqu’au visage. C’est magnifique !

Verdict du jury : Kiddy Smile et Nicky Doll reprochent à Keinoa sa sororité (?!) et le fait qu’elle ressemblait davantage à une chorégraphe sur scène qu’une danseuse. Elle est les deux en fait ! Ça cherche la petite bête… Victor Weinsanto a eu un coup de cœur pour Mami Watta, “sublime”, “rayonnante”. En revanche, Cookie Kunty est jugée en dessous du niveau des autres. A l’inverse, Sara reçoit une pluie de compliments pour sa performance précise et son look inoubliable. Punani aussi, drôle et sexy durant le show, a retenu l’attention du jury.

Sara Forever obtient sa troisième victoire de la saison et sa place en demi-finale ! Elle est suivie de Keiona, Punani et Mami Watta, toutes en demi-finale. Cookie Kunty doit défendre sa place face à Piche, élue meilleure queen des revenantes. Dans l’épisode 4, elle avait perdu son lip-sync contre Ginger, en partie parce qu’elle n’arrivait pas à bouger dans sa robe Titanic. Cette fois, elle est vêtue d’une combi stretch qui lui laisse toute latitude dans ses mouvements.

Les deux reines s’affrontent sur “Et alors” de Shy’m : Cookie mise sur l’interprétation face à une Piche virevoltante, qui tient visiblement à tout donner. Elle en oublie d’interpréter la chanson, mais on comprend son stress. “Vous vous êtes déposées”, apprécie Nicky Doll, avant de choisir Piche, qui revient dans la compétition. That’s a twist ! Ce rebondissement n’a pas laissé Twitter indifférent. Certain·e·s fans sont aux anges face à ce retour inespéré (Drag Race US a déjà usé de ce procédé), d’autres divergent…

Qui, qui, qui sera la reine ?

Piche is back ! Mais cela peut être un cadeau empoisonné : la queen n’a qu’un épisode devant elle pour accéder à la finale. J’ai peur qu’elle ne soit pas au niveau, n’ayant pas eu le loisir de perfectionner son drag comme ses concurrentes. J’adore toujours autant Punani, son humour, son style, son sex-appeal. Sur l’ensemble de la compétition, Keiona is simply the best ! Et vous, quelles sont vos analyses ?

