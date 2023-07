Le recap de Drag Race ép.2 : sortez les mouchoirs, les récits de coming out des queens vont vous bouleverser

Retrouvez chaque lundi sur Madmoizelle le récap de la saison 2 de Drag Race France ! Dans ce deuxième épisode, les queens passent du rire aux larmes et préparent leur Talent Show.

Previously on : dans le premier épisode de la saison 2 de Drag Race France, les reines se présentaient et nous concoctaient leur hymne. Allez, tous en chœur “nanananananana

we are légendaires” !

And now : retour dans l’atelier après l’élimination de Rose, qui attriste tout le monde, mais surtout sa partenaire de drag, Punani. “C’était atroce” confie la queen. Comme dans tout bon montage de Drag Race, la peine fait vite place à l’enthousiasme général face à cette deuxième semaine de compétition !

Mini-Challenge : les queens doivent s’habiller en quelques minutes en “pandrag” et

danser sur le remix de « Pandi Panda » de Chantal Goya. Mais à quoi tournent les scénaristes de Drag Race pour imaginer des défis pareils ? C’est Paloma, dans “Drama Queens” (où elle débriefe cette saison 2, ne ratez pas ça !), qui résume le mieux les looks improbables qui défilent, en parlant de “pandas en fin de soirée”. Ce défi bien WTF est remporté par Moon et son “Dark Panda”.

Source : France TV Slash

Maxi-Challenge : place au Talent Show ! Les dix reines ont deux minutes pour présenter une performance éblouissante, séduire Nikki, les jurés Daphné Bürki, Kiddy Smile, et cette semaine pour les accompagner, Zahia Dehar. Mami Watta, grande fan de l’actrice et mannequin, est super excitée. Nous aussi !

Des récits de coming out bouleversants

Confession dans l’atelier : Mami Watta explique qu’elle a grandi au sein d’une famille ivoirienne très religieuse. Elle est arrivée en France il y a deux ans, après avoir effectué son coming-out auprès de sa mère et subi une thérapie de conversion. En Côte d’Ivoire, Mami Watta représente un esprit de l’eau, malin, qui possède les personnes jugées “déviantes”, comme les gays. “On dit qu’ils ont l’esprit de Mami Watta, j’ai voulu me réapproprier ça”. Ce moment a particulièrement touché les fans sur Twitter. Moon ajoute qu’il existe également des thérapies de conversion en Suisse. La jeune femme trans explique en des termes limpides à quel point il est important que les parents restent à l’écoute de leurs enfants LGBTQIA+.

A son tour, Ginger Bitch raconte son coming out forcé, il y a 20 ans, auprès de parents ouvriers. Sa mère lui a alors dit qu’il était “malade”. Devant ses larmes, les reines accourent. Piche analyse : « c’est pas juste un câlin, c’est un câlin de trauma. Chaque personne qui se trouve dans cette pièce a vécu des traumas liés à ce qu’elle est. ».

Source : France TV Slash

Qu’on me ramène mes reines !

On enchaîne sur une autre séquence chargée en émotion : les reines de la saison 1 de Drag Race France défilent à nouveau sur le podium pour venir assister au Talent Show. “C’est la chiale”, résumé Daphné, en larmes.

Keiona ouvre le talent show avec une incroyable performance de voguing, comprenant je ne sais combien de “death drop” et un changement de perruque. Autant dire que le niveau est haut ! Avec un show burlesque en reine de la fitness, ambiance 80’s, Punani veut prouver qu’elle n’est pas “qu’une beauté froide”. Sans être révolutionnaire, sa performance est réussie. Vespi se la joue robot futuriste avec une tête boule à facettes, mais fait face à un problème technique. Son show, ambitieux, manque d’une chute.

C’est encore Piche qui décrit le mieux la performance folle de Sara Forever, qui danse de façon très personnelle sur de l’opéra : “je sais pas ce qu’il se passe dans la tête de Sara, mais j’ai grave envie d’y faire un after”.

Ginger Bitch prouve qu’elle est à la hauteur de son nom de drag ! Elle se lance dans un roast qui n’épargne personne. “Ça va ma petite Kahena, c’est ton premier épisode 2 ?” lance-t-elle à une salle choquée et hilare. Punani commente : “elle tire à balles réelles et personne n’a de gilet pare-balles” ! Elle achève son passage par un hommage à Miss Vanji, iconique drag queen de RuPaul’s Drag Race. La performance de Kitty Space en vieille dame qui se transforme en queen de la night, est un peu légère en comparaison des autres queens. Mami Watta offre une performance qui m’a mis la chair de poule : en voix-off, elle raconte son rapport au racisme et danse, invoquant le fameux esprit de Mami Watta.

Cookie Cunty enchaîne avec un spectacle de marionnettes sur la famille, qui ne fonctionne qu’à moitié. “C’est important de savoir dans quel trou on met quelle main” résume Piche, jamais à court de punchlines ! Moon propose une performance arty, assez folle. “J’adooore !” lance Daphné. Same, girl. On garde le meilleur pour la fin (comment ça, ça se voit que j’ai une chouchoute?) : Piche se lance dans un rap qui déchire, avec des paroles originales. Big up à sa tenue cagolesque, avec antivol accroché à son boule.

Le Défilé : La catégorie est 2 en 1. Keiona confirme sa grande forme avec une tenue zébrée sexy qui se transforme en fourreau rouge du plus bel effet. Sara Forever mise sur une tenue phallus / vulve : sympa mais on a déjà vu ta vulve lors de ta présentation Sara ! Kitty Space a probablement sauvé sa place avec son look encagé qui se transforme en flamboyant phœnix. Vole, petit oiseau flamboyant !

Moon se moque des influenceuses suisses avec son look montagnard sympa (des moufles en soutien-gorge !) mais au reveal un peu paresseux. Ginger Bitch se fend d’un double look Jackie Kennedy et Marylin Monroe. Bonne idée mais elle a gardé une perruque blonde pour les deux icônes, et ça c’est non ! J’adore la tenue gouache de Mami Watta en esprit de l’eau, mais elle aussi n’a pas vraiment de reveal, tout comme Vespi et son look de déesse. En hommage à sa région, Piche clôt le défilé vêtue d’une robe arlésienne revisitée, qui se transforme en une magnifique tenue de matador. Son hommage fashion à ses différentes origines est une réussite.

Keiona est très émue de représenter la ballroom scène : « ta communauté est fière », assure Kiddy Smile. Sinon, on apprend que ça fait un an seulement que Piche fait du drag ?! Autant de talent déployé en si peu de temps… C’est elle la grande gagnante de la semaine ! Et elle a ses fans sur Twitter. Safe, Mami Watta éclate en sanglots.

Le lip-sync : Super émouvant (décidément, cette semaine, il fallait penser aux mouchoirs), il oppose Vespi et Cookie sur le titre “Tout” de Lara Fabian. Vespi se démène et enlève ses vêtements un à un, mais l’expérience de Cooki fait la différence. Elles finissent dans les bras l’une de l’autre. Les lip-sync de Drag Race France ont définitivement un supplément d’âme. On ne s’ennuie pas devant, contrairement à ceux du All Stars 8 pour ne pas les citer ! Sans surprise, c’est la prometteuse Vespi qui doit quitter la compétition. « Bon, je vais aller apprendre la couture ! » conclut-elle.

Qui, qui, qui sera la reine ?

Keiona, Piche et Mami Watta sont sorties du lot pour moi cette semaine. Il faudra les voir en dehors de leur zone de confort pour qu’elles confirment leur versatilité. Et vous, quelles sont vos chouchoutes ? A la semaine prochaine !

