Max : on connait (presque) la date d’arrivée de la plateforme de streaming HBO en France

À l’occasion du festival Séries Mania à Lille, le géant Warner Bros a donné plus de précisions à propos de la date de sortie de sa plateforme de streaming, Max. Fusion entre HBO Max et Discovery+, la plateforme abritera les titres les plus incontournables du monde du divertissement et proposera trois formules d’abonnement.

Les univers d’Harry Potter, Euphoria, Succession, Game of Thrones et bien d’autres séries emblématiques de HBO s’apprêtent à conquérir les écrans des télévisions françaises avec l’arrivée d’une plateforme de streaming qui a tout pour faire trembler ses concurrents.

Disponible avant le 26 juillet

Fusion de HBO Max et Discovery+, Max (ex-HBO Max) sera disponible en France « avant les Jeux olympiques de Paris 2024 », comme l’a annoncé Warner Bros dans un communiqué publié ce jeudi 21 mars. Pour rappel, les Jeux Olympiques auront lieu du vendredi 26 juillet au 11 août. Les communicants ont annoncé que la plateforme diffusera « l’intégralité des Jeux olympiques de Paris 2024 dans les 25 pays européens » où elle sera implantée.

The Last of Us // Source : HBO

À lire aussi : Jeux Olympiques 2024 : 4 films sur le sport à voir absolument, même si vous détestez en faire

À l’instar de Netflix, Max proposera 3 formules différentes à ses abonnés. La plus accessible contiendra des publicités, la deuxième permettra un visionnage simultané sur 2 appareils. Enfin, la dernière offre permettra de regarder les contenus Max sur 4 appareils en même temps. Pour l’heure, on ignore encore les tarifs de ces trois formules, qui seront précisés peu de temps avant le lancement de la plateforme. Jusqu’ici, les fans de Game of Thrones, House of the Dragon ou encore de The Last of Us devaient payer une dizaine d’euros en supplément de leur abonnement Prime Video pour accéder au pass Warner. Il ne reste plus qu’à souhaiter bonne chance aux concurrents de Max dans la guerre du streaming.

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.