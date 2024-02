Jeux Olympiques : 5 films de sport très différents à voir sur Netflix

Frissons, adrénaline, parcours exceptionnels, exploits athlétiques…Plongeons dans l’univers des films de sport sur Netflix, en attendant le coup d’envoi des Jeux Olympiques. Originaux et très différents, ces films ne sont pas seulement sportifs mais aussi passionnants.

Que vous soyez passionné·e de sport ou simplement à la recherche d’une dose d’inspiration, Netflix offre un joli éventail de films qui capturent l’esprit compétitif, les triomphes et les défis des athlètes. Du basket-ball aux sports de combat, en passant par des disciplines moins conventionnelles, notre sélection des meilleurs films de sport sur Netflix vous emmènera dans un voyage captivant où la persévérance et la détermination sont les maîtres mots.

Fight Club, de David Fincher

Le narrateur, sans identité précise, vit seul, travaille seul, dort seul, mange seul ses plateaux-repas pour une personne comme beaucoup d’autres personnes seules qui connaissent la misère humaine, morale et sexuelle.

C’est pourquoi il va devenir membre du Fight club, un lieu clandestin ou il va pouvoir retrouver sa virilité, l’échange et la communication.

Ce club est dirigé par Tyler Durden, une sorte d’anarchiste entre gourou et philosophe qui prêche l’amour de son prochain.

Chef-d’œuvre de David Fincher sorti en 1999, Fight Club est l’un des films qui explorent le mieux les liens retors entre sport, souffrance, discipline et maladie. Une fresque psychologique survoltée dont on ne devine jamais la fin…

Meurtrie, d’Halle Berry

Premier film de Halle Berry, qui est à la fois devant et derrière la caméra, Meurtrie nous plonge dans l’épopée d’une ex-championne de MMA.

Cette dernière saisit sa dernière chance de se racheter dans la cage, quand le fils qu’elle a laissé revient dans sa vie. Lesbien et portée par un personnage de 55 ans, le film est bien plus profond qu’il n’y parait au premier regard. C’est l’une des meilleures surprises sport sur Netflix.

The Blind Side, de John Lee Hancock

Réalisé par John Lee Hancock, The Blind Side est l’histoire vraie de Michael Oher, un jeune sans-abri, alors qu’il trouve une nouvelle maison chez les Tuohy, une famille aisée. Le film explore son parcours vers la réussite en tant que joueur de football américain, avec Sandra Bullock dans le rôle de Leigh Anne Tuohy, qui lui offre bien plus que l’hospitalité.

Pour sa performance, Sandra Bullock a remporté plusieurs récompenses prestigieuses dont l’Oscar de la meilleure actrice et le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique. Bien qu’il n’ait pas joui d’une sortie en salles en France, le film était aussi nommé parmi les meilleurs films aux Oscars. Film feel-good par excellence, le film compte parmi l’un des plus appréciés par les abonnés de la plateforme.

Les nageuses, de Sally El Hosaini

Connaissez-vous l’histoire extraordinaire, (mais bien réelle) des sœurs Mardini ? La réalisatrice galloise-égyptienne Sally El Hosaini leur a consacré un biopic.

Originaires de Damas en Syrie, Yusra et Sarah font de la natation depuis leur plus jeune âge. En 2016, alors que le pays est rongé par la guerre et que la mort menace à chaque coin de rue, les deux jeunes femmes sont forcées d’entreprendre un périple dangereux, pendant lequel elles font un usage héroïque de leurs aptitudes. À seulement 17 ans, Yusra a un objectif : nager aux Jeux Olympiques à Rio de Janeiro.

Pour incarner cette histoire extraordinaire, quoi de mieux que des sœurs ? Les Nageuses est porté à la perfection par deux sœurs actrices franco-libanaises, Nathalie et Manal Issa. Pour dévorer le film tout de suite, rendez-vous sur Netflix !

Le Stratège, de Bennett Miller

Dans ce film nommé maintes fois aux Oscars, on suit l’histoire vraie de Billy Beane, un ancien joueur de baseball prometteur qui, à défaut d’avoir réussi sur le terrain, décide de tenter sa chance en dirigeant une équipe comme personne ne l’avait fait auparavant…

Alors que la saison 2002 se profile, Billy Beane, le manager général des Oakland Athletics, est confronté à une situation difficile : sa petite équipe a encore perdu ses meilleurs joueurs, attirés par les grands clubs et leurs gros salaires. Bien décidé à gagner malgré tout, il cherche des solutions qui ne coûtent rien et auxquelles personne n’aurait pensé avant… Il va s’appuyer sur des théories statistiques et engager Peter Brand, un économiste amateur de chiffres issu de Yale.

Ensemble, contre tous les principes, ils reconsidèrent la valeur de chaque joueur sur la base des statistiques et réunissent une brochette de laissés-pour-compte oubliés par l’establishment du baseball. Trop bizarres, trop vieux, blessés ou posant trop de problèmes, tous ces joueurs ont en commun des capacités sous-évaluées. Avec leurs méthodes et leur équipe de bras cassés, Beane et Brand s’attirent les moqueries et l’hostilité de la vieille garde, des médias et des fans, jusqu’à ce que les premiers résultats tombent… Sans le savoir, Beane est en train de révolutionner toute la pratique d’un des sports les plus populaires du monde.