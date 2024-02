Jeux Olympiques 2024 : 4 films sur le sport à voir absolument, même si vous détestez en faire

Les Jeux Olympiques 2024 approchent à grands pas, et pour se plonger dans l’ambiance des terrains de jeux, voici 4 films très différents, mais tous passionnants, qui vous donneront envie de sortir votre meilleur tapis de sol.

Cet été, les Jeux Olympiques s’installent à Paris, et pour se mettre dans l’ambiance avant l’heure, rien de tel qu’une bonne sélection cinéma. Que vous soyez amatrice de sport ou non, ces cinq films vous feront ressentir l’adrénaline depuis votre canapé, entre comédie, animation et drame adapté d’une histoire vraie.

4 films de sport à voir absolument pour bien préparer les Jeux Olympiques 2024

Battle of the Sexes de Jonathan Dayton et Valerie Faris (2017)

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Porté par Emma Stone et Steve Carell, ce biopic américain relate la célèbre rencontre de tennis entre la championne de tennis Billie Jean King et Bobby Riggs.

Cette dernière enchaine les victoires, remportant trois titres du Grand Chelem. Mais loin de se satisfaire de son palmarès, elle s’engage dans un combat pour que les femmes soient aussi respectées que les hommes sur les courts de tennis. C’est alors que l’ancien numéro un mondial Bobby Riggs, profondément misogyne et provocateur, met Billie Jean au défi de l’affronter en match simple…

Le film met en lumière la lutte pour l’égalité des sexes dans le sport, tout en nous plongeant dans l’univers du tennis professionnel des années 1970. Drôle et palpitant.

Love & Basketball de Gina Prince-Bythewood (2000)

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Dans le premier film de la réalisatrice de The Woman King, on suit la vie de Monica Wright et Quincy McCall, deux jeunes passionnés de basketball depuis leur enfance. Entre sport et romance, le film explore la dynamique entre les aspirations sportives de Monica, une joueuse talentueuse, et les pressions sociales liées à son genre.

Produit par Spike Lee, le film est devenu un incontournable de la culture populaire. À voir et à revoir sans modération.

À lire aussi : The Woman King prouve que l’afroféminisme rend les films meilleurs

Les nageuses de Sally El Hosaini (2022)

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Connaissez-vous le combat extraordinaire, (mais bien réel) des sœurs Mardini ? La réalisatrice galloise-égyptienne Sally El Hosaini leur a consacré un biopic.

Originaires de Damas en Syrie, Yusra et Sarah font de la natation depuis leur plus jeune âge. En 2016, alors que le pays est rongé par la guerre et que la mort menace à chaque coin de rue, les deux jeunes femmes sont forcées d’entreprendre un périple dangereux, pendant lequel elles font un usage héroïque de leurs aptitudes. À seulement 17 ans, Yusra a un objectif : nager aux Jeux Olympiques à Rio de Janeiro.

Pour incarner cette histoire extraordinaire, quoi de mieux que des sœurs ? Les Nageuses est porté à la perfection par deux sœurs actrices franco-libanaises, Nathalie et Manal Issa. Pour dévorer le film tout de suite, rendez-vous sur Netflix !

Moi, Tonya de Craig Gillespie (2017)

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Moi, Tonya est un biopic très remarqué sur la patineuse américaine Tonya Harding. Malgré son budget restreint (11 millions de dollars, ce qui représente une misère à Hollywood), le film a reçu un accueil chaleureux de la presse et du public à sa sortie en 2017 et a été récompensé aux Golden Globes et aux Oscars, où la performance de Margot Robbie a été saluée par l’Oscar de la meilleure actrice.

On y suit l’ascension de Tonya Harding à travers sa rivalité avec Nancy Kerrigan. Jalousie, mensonges et ambitions sont au cœur de ce drame sur glace, teinté d’une pointe d’humour noir. Parfait pour se préparer à cet été.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos podcasts. Toutes nos séries, à écouter d’urgence ici.