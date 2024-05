Max : tout savoir de la plateforme qui risque d’attirer les abonnés de tous les concurrents

Madmoizelle était à la présentation de Max, la nouvelle plateforme de streaming née de la fusion entre Discovery et Warner Bros. Dévoilant l’ampleur de ses ambitions, la plateforme s’annonce comme un concurrent plus que sérieux face à Netflix, Prime ou encore Disney+.

La guerre des plateformes de streaming accueille un nouveau joueur en France. Warner Bros Discovery lance Max, une nouvelle offre disponible dès le 11 juin.

Max, combien ça coute ?

Avec une grille de tarifs à partir de 6 euros par mois avec publicité et 10 euros sans avec deux flux simultanés, Max entend brasser large dans le public qu’il vise. La plateforme propose aussi une offre à 14 euros pour l’option premium avec quatre flux simultanés. En comparaison, les prix de Netflix sont respectivement de 13,50 euros et 20 euros. Visant directement les foyers, Max sera accessible via plusieurs opérateurs majeurs comme Orange, SFR, Free, Canal+, et Prime Video.

Que se passe-t-il si je suis déjà abonné au Pass Warner ?

Si vous êtes déjà abonné au pass Warner sur Prime Video, vous serez transférés automatiquement vers Max.

Un catalogue plus que complet

La force de Max repose sur un catalogue qui mise à la fois sur des séries intemporelles et des films cultes. On retrouvera des classiques comme The Big Bang Theory, True Detective, The Wire et Game of Thrones, ainsi que les sagas Harry Potter, Matrix et Mad Max. Les fans de Friends devront notamment migrer de Netflix à Max en juillet 2024 – le sitcom quitte le premier catalogue pour rejoindre le second.

Les œuvres de Stanley Kubrick, Xavier Dolan et Clint Eastwood, ainsi que les films de super-héros de DC Comics, enrichiront également l’offre.

Côté productions originales, Max mise sur des « créations contemporaines ». La série Merteuil, avec Diane Kruger et Vincent Lacoste, figure parmi les têtes d’affiche, revisitera l’univers des Liaisons Dangereuses avec une touche moderne. Autre nouveauté attendue, Une amie dévouée, mettra en scène Laure Calamy dans le rôle d’une femme mythomane se créant une double vie après les attentas du Bataclan. La série est signée par Just Philippot, réalisateur très remarqué pour ses films La Nuée et Acide.

La plateforme affiche aussi des convoitises du côté du public jeune et racisé, avec la série documentaire Maintenant ou jamais, qui suit la vie de footbaleurs aspirant à devenir professionnels, au centre de formation du FC Montfermeil en Seine-Saint-Denis.

Sur le plan international, les nouvelles productions HBO comme la saison 2 de House of the Dragon et la série adaptée de l’univers de Dune, renforceront l’attractivité de la plateforme. Les films de Warner Bros, comme Furiosa, le nouveau Beetlejuice et The Joker : folie à deux, arriveront également sur Max après leur diffusion en salle.

Enfin, le sport ne sera pas en reste, avec Eurosport intégré à Max, qui offrira une couverture complète des Jeux olympiques.