Harry Potter : la scénariste de Succession choisie pour diriger la série HBO ?

La série Harry Potter de Warner Bros se concrétise. Si trois noms sont actuellement évoqués pour être showrunner de la série, seul celui de Francesca Gardiner a été rendu public. Et ce serait vraiment dingue, puisque c’est à cette dernière que l’on doit des séries comme Succession ou encore Killing Eve.

Quel créateur de série aura la lourde tâche d’adapter les livres de J.K Rowling pour la plateforme de streaming Max ? Ce 1er février, Deadline a révélé que Warner Bros avait réduit la liste des finalistes à trois noms et a confirmé l’un d’entre eux : Francesca Gardiner, qui n’est autre que la scénariste de Succession.

À lire aussi : Harry Potter : bande-annonce, rôle de J.K Rowling, nouveau casting… tout savoir sur la série Warner Bros

Trois showrunner possible

Le mois dernier, Deadline révélait que quatre autres écrivains étaient envisagés pour adapter Harry Potter sur le petit écran. Les noms de Martha Hillier (The Last Kingdom), Kathleen Jordan (Teenage Bounty Hunters), Tom Moran (The Devil’s Hour) et Michael Lesslie (Hunger Games : la ballade du serpent et de l’oiseau chanteur) étaient cités, en plus de celui de Francesca Gardine. Américains ou britanniques, tous ces auteurs se sont illustrés dans l’adaptation d’œuvres de science-fiction et de fantasy.

Harry Potter la série bande-annonce // Source : Warner Bros

Deadline a révélé que ces écrivains avaient été mandatés par Max pour imaginer des pitches reflétant leur vision de l’univers Harry Potter en série. À l’heure actuelle, on ignore quels autres candidats sont encore en lice.

Productrice consultante pour Succession, Killing Eve et His Dark Materials

Gardiner a été productrice consultante des saisons 3 et 4 de la série phénomène Succession, qui est récemment ressortie des Emmy Awards avec pas moins de six nominations. Avant de travailler sur la série de Jesse Armstrong, elle a été productrice exécutive de la co-production fantastique de HBO et de la BBC, His Dark Materials, et co-productrice exécutive de Killing Eve d’AMC.

Deadline a également rapporté qu’HBO et Warner Bros envisageaient de faire de la création de la série une collaboration entre plusieurs auteurs. Plus encore, les producteurs ont révélé que la déclinaison de l’univers magique en plusieurs séries n’étaient pas exclue. Enfin, le média américain a confirmé que l’autrice transphobe J.K Rowling serait créditée au générique de la série en tant que productrice. L’écrivaine à l’origine de la saga aurait par ailleurs été présente pour juger les pitchs des différents auteurs en lice.

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.