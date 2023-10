J.K. Rowling irait « en prison avec plaisir », plutôt que reconnaître qu’une femme trans est une femme

J.K. Rowling a passé une nouvelle vitesse dans sa course aux insultes transphobes. L’autrice a affirmé préférer la prison plutôt que d’utiliser les pronoms appropriés pour les personnes trans. Ses propos, fortement critiqués, surviennent dans un contexte de durcissement des sanctions contre la transphobie au Royaume-Uni.

J.K. Rowling a remis de l’huile sur le feu de ses controverses transphobes. Cette fois, l’autrice britannique a affirmé qu’elle préférerait « aller en prison » plutôt que d’utiliser les pronoms appropriés pour désigner une personne trans. Ce mépris éhonté envers les droits des personnes trans a été immédiatement signalé par de nombreux internautes.

« Je ferais avec plaisir deux ans de prison »

Le mardi 17 octobre, J.K. Rowling a partagé sur les réseaux sociaux la photo d’une phrase projetée sur le mur d’un service du ministère britannique de la Justice qui affirmait : « Répétez après nous : les femmes trans sont des femmes. » En réponse, l’autrice s’est contentée d’un « Non » violent et sans appel.

Lorsqu’un internaute l’a interpellée en lui rappelant que de telles déclarations pourraient désormais être punies de deux ans de prison en vertu d’une proposition de loi visant à faire des propos transphobes un crime de haine, J.K. Rowling n’a pas hésité à répondre :

« Je ferais avec plaisir deux ans de prison si l’alternative est l’obligation d’utiliser dans mon langage des termes faux qui tordent la réalité… Amenez-moi devant le juge. Je m’amuserais plus que sur n’importe quel tapis rouge. »

L’écrivaine a poursuivi ses commentaires indécents, utilisant l’ironie pour répondre aux internautes. Elle a déclaré :

« J’aimerais bien être affectée à la bibliothèque de la prison, pour des raisons évidentes. Mais la cuisine ça passerait aussi. La buanderie ça serait compliqué, je fais rétrécir les vêtements et je colore tout en rose. Mais ça ne serait pas un souci si tout ce que je dois laver ce sont des draps, j’imagine. »

Des mesures politiques concrètes contre la transhphobie en Grande-Bretagne

Le Parti travailliste britannique, actuellement favori dans les sondages pour les élections législatives prévues début 2025, envisage de renforcer les sanctions contre ceux qui délibérément utilisent les mauvais pronoms pour désigner les personnes trans.

Cette proposition s’inscrit dans un contexte de lutte contre la transphobie de plus en plus présente dans le débat public au Royaume-Uni. Sur Instagram, le député européen maltais et membre du Labour, Cyrus Engerer, a exprimé son inquiétude sur son compte Instagram, soulignant que « le discours transphobe qui circule en Grande-Bretagne est inquiétant et atteint des sommets. On doit désigner les gens transphobes pour ce qu’ils sont vraiment ».

Le casting d’Harry Potter divisé autour de J.K Rowling

Depuis 2019, J.K. Rowling ne cesse de persister dans ses propos transphobes, en se moquant notamment du terme « personnes ayant leurs règles ».

Si plusieurs personnalités issues des films Harry Potter, comme Daniel Radcliffe et Emma Watson se sont radicalement opposés à ses propos, d’autres, comme Helena Bonham Carter et Evanna Lynch, ont défendu l’autrice en accusant la « cancel culture ».

